"FETÖ KONUSUNDAKİ EN KAYGILI KİŞİDİR"

Haber Kaynağı: DHA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, FETÖ/PDY 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na AK Partili Reşat Petek'in getirilmesinin tesadüf olmadığını savunarak, "FETÖ konusunda en çok açığı olan, istendiği anda bu hala FETÖ'cüymüş, kripto FETÖ'cüymüş deyip bir anda alıp içeri koyabilecekleri, arkası çöplü kuyruğu ellerinde bir başkanla bu işi götürüyorlar ki başkan kontrolü dışına çıktığında ipi çektiklerinde ilk başkanı kafese koyacaklar. Bazen bu AKP'nin siyaset yapış biçimini İtalyan mafyasının yönetim şekline de benzetmiyor değiliz. İtalyan mafyasının yönetim biçimini parti içi ve dışında benimseyen bir iktidar anlayışıyla o konudaki en zaafa sahip adamı komisyon başkanı yapıp onun korkusu üzerinden bu işi götürmek gerçekten baba filmlerinin senaristlerinin bile aklına zor gelecek bir yaklaşımdır" dedi.CHP'li Özel, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, bugün toplanacak olan FETÖ/PDY ve 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nda divan üyeleri arasında muhalefete yer verilmemesinin anımsatılması üzerine şöyle konuştu: "Amaç bu işin ucu neredeyse nereye kadar uzanacaksa oraya kadar gitsin değil, ucu bana yaklaşıyorsa dursun çabasıdır. Arkadaşlarımız komisyondaki varlıklarını sürdürecekler. Bazen şekil esastan önce gider şimdi aldıkları yetkilerle komisyonun yetkilerini başkanlık divanına veriyorlar. Reşat Petek FETÖ'yü övmedim diyor. FETÖ'yü kimsenin övemeyeceği gibi öven savunan programları dönüp duruyor. Ve bu bir araştırma komisyonu. Araştırma komisyonlarının başkanları o konuda uzmanlardan seçilir. AKP'den bir FETÖ uzmanını, FETÖ hayranını, FETÖ avukatını komisyona başkan yaptı. Tam Türkiye'de olacak bir şey. Şundan korkuyorlar. AKP'nin içinde bu komisyona başkanlık edecek hukuk insanları var. Ama öyle bir hukuk insanı, hukuk gereğini yaparsa darbe ile mücadelede nereye gidiliyorsa oraya gidilsin kaygısıyla, FETÖ konusunda en çok açığı olan, istendiği anda bu hala FETÖ'cüymüş, kripto FETÖ'cüymüş deyip bir anda alıp içeri koyabilecekleri, arkası çöplü kuyruğu ellerinde bir başkanla bu işi götürüyorlar ki başkan kontrolü dışına çıktığında ipi çektiklerinde ilk başkanı kafese koyacaklar. Bu yüzden başkan tesadüfen bir başkan değil. O konuda en çok zaafı olan, karnı ağrıyan, sinir uçları açıkta olan başkan eğer bir konuda yanlışı olursa, reisi bir kızdırırsa AKP'nin çıkarlarına toplu iğne başı kadar zarar gelir, komisyon raporuna girme ihtimali olursa o da FETÖ konusundaki en kaygılı kişidir. Bazen bu AKP'nin siyaset yapış biçimini İtalyan mafyasının yönetim şekline de benzetmiyor değiliz. İtalyan mafyasının yönetim biçimini parti içi ve dışında benimseyen bir iktidar anlayışıyla o konudaki en zaafa sahip adamı komisyon başkanı yapıp onun korkusu üzerinden bu işi götürmek gerçekten baba filmlerinin senaristlerinin bile aklına zor gelecek bir yaklaşımdır"