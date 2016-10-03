"MECLİS'İ İSMAİL KAHRAMAN VE ARKADAŞLARINA KAPATTIRMAYIZ"



"O KULİS BİZİM KULİSİMİZ, MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞANIN ALNINI KARIŞLARIZ"

Haber Kaynağı: DHA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) alınan OHAL'in uzatılmasına ilişkin tavsiye kararının bugün toplanacak olan Bakanlar Kurulu'nun gündeminde yer alacağını belirterek, "Meclis açıldı, o halde OHAL'e ne gerek var? MGK'yı harekete geçiren kim? Bu kararı ver diyen kim? Bakanlar Kurulu'na, hükümete sesleniyoruz: Biz buradayız. Meclis'e geldik. Meclis yarın çalışmaya başlıyor. OHAL'e ihtiyaç yok. OHAL'i devam ettirmek Meclis'e saygısızlıktır. Meclis'in görevini kendi üstüne almak anayasal sınırları aşmaktır" diye konuştu.Özgür Özel, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nda çalışmaların parlamentoda grubunu bulunan 4 partiyle ortak bir şekilde yapılacağını belirtti. Özgür Özel, darbe girişiminde bombaların hedefi olan Meclis'te hasar gören yerlerin tadilatının uzatıldığını ileri sürerek onarım çalışmalarından dolayı Meclis çalışmalarına tekrar ara verileceği söylentilerine ilişkin şöyle konuştu: "Meclis'te her tarafta gürültü, tadilat var. Neredeyse çalışamayacak durumda olan Meclis var elimizde. Bu Meclis hızla yaralarını sarmalı, çalışır halde tutulmalıdır. 15 yıldır yönetiminde olduğu Meclis sığınığında su ve tansiyon aleti yoktu o gece. Gerekirse o Kerbela gibi susuz sığınağa gidip çalışmalıyız. Meclis'i açık tutmalıyız. Bu Meclis gazi Meclis'tir. Bu Meclis'i Polatlı'ya kadar gelmiş işgal güçleri, F-16'lar bile kapattırmadı. İsmail Kahraman ve arkadaşlarına, AKP'ye kapattırmayız."Meclis tadilatında muhalefet kulislerinin değiştirildiğini savunan Özgür Özel şunları söyledi: "Kulisimizde değişiklikler yapılıyor. Atatürk ün üniformalı resmi sözde asker üniformasından rahatsızlar ama bir yandan Genelkurmay Başkanı Yenikapı'da apoletleriyle Kenan Paşa edasıyla konuşma yapıyor. Ondan rahatsız olmuyorlar, Atatürk'ün gazilik ve mareşallik unvanıyla bir resmi var ondan rahatsız oluyorlar. Bir loca var orada askerler yapmış diyorlar. Kulisin akustiğini sağlamak için borular var onlar kaldırılmışlar. O borular sesi ayrıştırdığı, uğultuyu kestiği gibi ortam dinlemesine engel olur. O yüzden boruların kaldırıldığı söyleniyor. Meclis'in genel rengi gün ışığı iken maalesef muhalefet kulisini özel hastane bekleme salonuna çevirmişler. Özel hastane bekleme solonu olmuş Meclis. O eski dekora uygun olmayan zevksiz şeylerin oraya monte edildiği kulis haline gelmiş. İsmail Kahraman, yaz boyunca AKP'li dahil hiçbir Meclis Başkanının yapmadığı şeyleri yaptı. Atatürk'ün o resmini dışarıya koymaları ayrı bir tartışmadır. Bu konuda Genelkurmay Başkanının, Meclis'i üniformayla izlemesinden rahatsız olmayanlara söylüyorum. Gazi Atatürk' ün halıya dokunmuş resmini askeri çağrıştırıyor diye kaldırıyorlar. Resmin yeni asıldığı yeri doğru bulmuyoruz. 'Biz biliriz diyorlar.' O kadar kolay değil. O kulis bizim kulisimiz. O kuliste fiili bir durum yaratırız, ona müdahale etmeye çalışanın alnını karışlarız."