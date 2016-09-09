Haber Kaynağı: DHA

MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili görüntüleri yayınladıkları gerekçesiyle Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandıkları davada, İstanbul Adalet Sarayı içinde "yasadışı gösteri"ye katıldıkları iddiasıyla hakkında fezleke düzenlenen 12 milletvekili (CHP Milletvekilleri Enis Berberoğlu, Gürsel Tekin, Şafak Pavey, Mahmut Tanal, Barış Yarkadaş, İlhan Cihaner, Hilmi Yarayıcı, Tuncay Özkan, Engin Özkoç; HDP Milletvekilleri Garo Paylan, Filiz Kerestecioğlu ve Meral Danış Beştaş) arasında CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da yer aldı. Özkan, fezleke için şunları söyledi:"Fezleke hazırlamışlar umrumda değil. Saçman sapan bir şey. Türkiye'nin sıkıntılarını dert edinmiş bir adamım ülke bu durumdayken bu fezleke bana vız gelir. Belki bana yeniden müebbet verirler."Özkan, Ergenekon davasında, 'Ergenekon terör örgütüne üye olmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış, daha sonra beraat etmişti.