CHP’nin adayı kim olacak?

Seçimin 24 Haziran’a çekilmesinden sonra muhalefet partileri de hareketliliği de devam ediyor. İyi Parti, CHP ve Saadet Partisi tarafından çatı aday tartışması yaşanırken CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ise hala belirsizliğini koruyor

Ali Budak- CHP, seçimin 24 Haziran’a çekilmesi sonrasında İyi Parti’nin seçime katılması için 15 milletvekilini istifasını istedi ve İyi Parti’ye geçmesini sağladı. Ancak hala ittifak olduklarını açıklamadılar. Her iki tarafta parlamenter sistemin devamlılığını sağlamak istediğine vurgu yaparak çatı adaya kapalı olduklarını açıklarken CHP’nin adayı belirsizliğini koruyor.

CHP’nin adayı Kılıçdaroğlu olmayacak



Kulislerden aldığımız bilgiye göre ve yaptığı açıklamalara göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı, parlamenter sistemin devamlılığını istediği ve seçimi kazanıp cumhurbaşkanı olduğunda yeniden eski sisteme dönüş sürecinde başbakan olarak devam etmek istediği belirtiliyor. Bu süreçte ise CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu gündeme geliyor. İsimler arasında ise; İlhan Kesici ve Muharrem İnce’nin adı geçiyor. Önceki dönem cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ise CHP adayı olma ihtimalinin oldukça zayıf olduğu belirtiliyor. Çünkü CHP tabanının böyle bir durumda Gül’ü desteklemeyeceği yönünde yönelim olduğu belirtiliyor. CHP kurmaylarının çatı aday olarak Meral Akşener’i gösterip seçime gireceği iddiaları ise gerçeği yansıtmıyor.

CHP, PM toplantısı sonrası adayını açıklayacak



AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nu aday olması için yaptığı söylemlere ise Kılıçdaroğlu’nun henüz bir açıklaması yok. Kılıçdaroğlu adayım ya da değilim demezken her şeyin bugünkü parti meclisi sonrasında açıklığa kavuşması bekleniyor.