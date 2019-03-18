Çiğli'de hedef yüzde 70

Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Millet İttifakı Çiğli Belediye Başkan Adayı Utku Gümrükçü ile birlikte Çiğli Merkez Seçim İletişim ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Gümrükçü, "Son gelen anketlerde hedefe çok yakınız. Hedefimiz yüzde 70" dedi.

CHP İl Başkanı Deniz Yücel, açılışta yaptığı açıklamada, "Bu seçim yerel seçim ama sadece belediye başkanını, meclis üyelerini seçeceğimiz bir seçim değil. Bu seçim ülkemizin, cumhuriyetimizin, çocuklarımızın ve gençlerimizi kaderini tayin edeceğimiz bir seçim. Biz bu olaya böyle bakıyoruz. Ülkemizde huzuru ve barışı yeniden tesis etmek için, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etme için bir fırsat olarak görüyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinde bir bayrak değişimi, bir nöbet değişimi yaşanacak. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak İzmir'de kendimizle yarışıyoruz. Bu yarış bir hizmet yarışı. Çiğliye 5 sene onuruyla, şerefiyle, başarılı bir şekilde hizmet veren halkçı başkan Hasan Aslan bayrağı ve nöbeti genç bir kardeşimize devredecek. Siz onu çok iyi tanıyorsunuz ama ben bir kez daha tanıtayım. Kimdir Utku Gümrükçü: Her şeyden önce adam gibi adamdır. Dosttur, kardeştir, yoldaştır. Emektir. Mücadelenin ta kendisidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençliktir. Ve şimdi de Çiğli'ye hizmet etmek için yola çıktı" ifadelerini kullandı.

Gülümseyen bir ilçe

Utku Gümrükçü de adaylığının açıklandığı günden beri yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek, "Çiğli sokaklarında Millet İttifakı rüzgarı esiyor. 21 yıldır Çiğli'de yaşıyorum, 20 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. 37 yaşında bir evlanız bir kardeşiniz olarak içlerinde İYİ Parti'nin, derneklerin olduğu Millet İttifakı çatısı altında hizmet etmeye adayım. Gülümseyen Çiğli hedefiyle yola çıktık. Bunu sizlerle birlikte yapacağız. El ele, omuz omuza birlikte mücadele ederek, emek vererek yapacağız. Türkiye Cumhuriyetinde bir sorun olursa Atatürk'ün Gençliğe hitabesinden aldığım güçle halktan yana, demokrasiden yana, Cumhuriyetten taraf olurum" dedi.

Kimseyi ayırt etmeyeceğiz

Utku Gümrükçü, Tunç Soyer ile birlikte arka sıralardaki Çiğli'ye hizmet için uğraşacaklarını vurgulayarak, "Yaratılanı yaratandan ötürü severek, kimseyi ayırmadan ötekileştirmeden hizmet edeceğiz. Bugüne kadar Çiğli'ye hizmet vermiş tüm belediye başkanlarımıza, büyükşehir belediye başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yapacak çok işimiz var ve benim de enerjim var. Beni yetiştiren, beni bu makama layık görenler sizlersiniz... Halk varsa güç var, vatandaş varsa bizden yana da hizmet olacak. Birlikte bir hizmet mücadelesi vereceğiz. Çiğli'nin sorunları çok fazla ve bu sorunların çözümü için Ankara'dan da destek lazım. Ankara'yı bilen, Kültür Bakanlığı görevi yapmış Sayın Suat Çağlayan da Meclis Üyemiz olarak enerjisini ve birikimini Çiğli için harcayacak. Son gelen anketler hedefe yaklaştığımızı gösteriyor. Hedefimiz şu an İzmir'de en yüksek oyu çıkaran Karşıyaka'yı geçmek" diye konuştu.