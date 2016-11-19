Cinsel istismar düzenlemesinde önemli gelişme! Başbakan talimat verdi

Tüm Türkiye'de büyük tepkilere neden olan cinsel istismar düzenlemesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı

Önceki gün Meclis'te görüşülen cinsel istismar düzenlemesi gerek Meclis'te gerekse yurtta büyük tepki ile karşılanmıştı. Yasaya göre tecavüze uğrayan kız, eğer tecavüzcüsü ile evlenirse istismarcı hapisten çıkacaktı. CHP, MHP ve sosyal medyada büyük yankı yaratan önerge ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Başbakan Binali Yıldırım, tepkiler sonrası önerge ile ilgili vekillerine muhalefet partileriyle görüşme talimatı verdi.



Meclis'e sunulan önerge CHP ve MHP'li vekillerin itirazına rağmen AKP'nin oy çoğunluğu ile kabul edilmişti. Muhalefet vekileri açık oylama talep edince ise yapılan oylamada 184 oyu bulamamıştı. Önergenin salı günü yeniden görüşülmesi bekleniyordu.



Önerge ile ilgili hem Başbakan Binali Yıldırım hem de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir açıklama yapmıştı. Her ikisi de yaptıkları açıklamada önergenin küçük yaşta evlenip de kocası bu yüzden tutuklanan aileleri kapsadığını söylemişti. Ancak önergenin içeriği akıllarda soru işareti bırakmıştı.





İŞTE TARTIŞMA YARATAN ÖNERGE



Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının Geçici 1. maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesin ve teklif ederiz.



"(2) Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkıdaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suçdan azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazının ortadan kaldırılmasına karar verilir"