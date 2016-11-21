Cinsel istismar önergesi ile ilgili CHP'den flaş karar!

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, AK Parti'den 'çocuğa cinsel istismar' önergesini de kapsayan yasanın tümünü geri çekmesini isteyerek, "Eğer yasanın tümünün oylanmasına giderlerse biz bunu şekil yönünden Anayasa Mahkemesine götürürüz" dedi

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı için geçici maddedeki 'Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16 Kasım 2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir' fıkrasının af niteliğinde olduğunu belirtti.



CHP'li Gök, şöyle konuştu: "Af niteliğindeki bir önergenin oylanması ve kabulü ancak üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile mümkündür. Bu madde reddedilmiş bir önergedir. Çünkü anayasaya göre 330 sayısı aranmamıştır. Önerge bu haliyle reddedilmiş bir önerge olarak hukuken varlık kazanmamıştır. Bu madde reddedilmiş sayıldığı için iktidar partisinin yasanın tümünü geri çekmekten başka alternatifi yoktur. Eğer yasanın tümünün oylanmasına giderlerse biz bunu şekil yönünden Anayasa Mahkemesine götürürüz. Ve Anayasa Mahkemesinin vereceği karar tüm maddelerin iptalini gerektirir. İktidar partisinin bu yasanın tümünü geri çekmekten başka şansı kalmamıştır" diye konuştu.