Cinsel istismar önergesini veren AKP'li vekilden önemli açıklama

Tartışma yaratan cinsel istismar önergesinin sahibi AK Parti milletvekili Ramazan Can, "Gerekirse düzeltme yapılabilir" dedi

Cinsel istismar önergesini veren AKP'li vekilden önemli açıklama

Türkiye'de büyük tartışma yaratan ve günlerdir gündemin ilk sırasında yer alan cinsel istismar önergesini veren AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "Muhalefetle görüşeceğiz, gerekirse düzeltme yapılabilir." dedi.

AK Partili Mustafa Elitaş ise, "Cinsel istismar önerimizin doğru olduğunu savunuyoruz. Amacımız mağduriyet yaratmak değil. Muhalefetle görüşeceğiz, gerekirse düzenleme yapacağız. Yarın tasarının son oylamasını yapacağız. Düzenlemenin geri çekilmesi söz konusu değil" dedi.

Etiketler; #akp #cinsel istismar
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