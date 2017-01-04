Cübbeli'nin satranç çıkışına Bakan'dan yanıt geldi

Kamuyounda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, "Satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlı. Oynayanlar lanetlenmiştir" sözlerinin ardından başlayan tartışmayı değerlendiren AB Bakanı Ömer Çelik, "Ben satranç oynarım. Herkese de tavsiye ederim. Satrancın din adına yasaklanmasını da son derece akıl dışı bulurum" dedi

AB Bakanı Ömer Çelik, CNN Türk canlı yayınında konuştu.



Bakan Çelik’in sözlerinden satır başları şöyle:



"Hepimiz yeni yıl mesajları yayınlarız. Bunu Noel ile karıştırıyorlar. İnsanların elinden bunu almamak lazım, kutlamak isteyen kutlamaz. Bizde ağır kimlik problemi var. En sonunda satrancı getirdik. Ben satranç oynarım. Herkese de tavsiye ederim. Satrancın din adına yasaklanmasını da son derece akıl dışı bulurum. Bu aklın neşesidir. Aklın meydan okumasıdır. Doğu kültüründe satranca akıl ve kader aynı anda görüldüğü için son derece değer atfedilir."



VİZE MUAFİYETİ KONUSUNDA SON DURUM NEDİR?



Biz bunu yakın bir şekilde takip ediyoruz. Biz burada terör meselesi hariç diğer kriterlerin yerine getirilebileceğini düşünüyoruz.



Bizim de çalışmamız sürüyor. Dünyadaki bütün devletler terörle ilgili mevzuatlarını güncellerken bizim bu şartlar içinde bizde terör mevzuatını değiştirmemizi beklemek doğru değil.



VİZELERİN KALDIRILMASI KONUSUNDA YAKIN BİR TARİHTE BİR UMUT VAR MI?



Süreç öldü diyemiyoruz ama şu anda herhangi bir ilerleme sağlanamıyor.