Cumartesi annelerine müdahaleye Soylu yorumu: Kandırmacadır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumartesi günü Beyoğlu'nda yapılan polis müdahalesini değerlendirdi. Soylu "Cumartesi anneleri bir kandırmacadır" dedi

Cumartesi annelerine müdahaleye Soylu yorumu: Kandırmacadır
27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:23

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumartesi Anneleri'nin 700. toplantısı ile ilgili konuştu.

Polisin müdahalesini değerlendiren Bakan Soylu çıkan olaylarla ilgili şunları söyledi:

"ANNELER TERÖRE KILIF YAPILIYOR"

700. gösterilerini yapmak istediler, izin vermedik çünkü artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik. Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık?

Bugün terör örgütleri bu odaklar eliyle bir başka istismar alanı peşinde koşuyorlar, anne istismarı. Yapılmak istenen çok açıktır. Annelik kavramı üzerinden bir mağduriyet oluşturup, hem teröre bir mağduriyet maskesi giydirmeye çalışıyorlar hem de toplumu ayrıştırmaya çalışıyorlar.

"ÜLKEYİ PAÇOZLARA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Galatasaray Meydanı'nın, terör örgütlerinin sözde ortak meşruiyet alanı haline getirilmesine müsaade etmeyiz. Bu millet yüz yıl önce bunların ağababalarına bu ülkeyi teslim etmemişti, bugün onların paçozlarına da teslim etmez, bunu herkes böyle bilsin.

Etiketler; #süleyman soylu #cumartesi anneleri #terör
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