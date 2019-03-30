Cumhur İttifakı Bayraklı Adayı Ali Aslan: 10 yıldır yapılamayanı yapacağız

AK Parti Bayraklı Belediyesi Başkan Adayı Aslan, kentsel dönüşüm ve istihdam yaratma konusunun öncelikleri olduğunu iddia ederek, "Bayraklı'da en büyük sıkıntı yol, kanalizasyon, sosyal tesis, park ve bahçelerin yetersiz olması... Biz geldiğimizde 10 yıldır yapılamayan kentsel dönüşümü başlatmayı hedefliyoruz. Kentsel dönüşüm sonucunda yollar, caddeler, sokaklar genişleyecek, yeşil alan ve parklar artacak" şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan hizmet etmeye hazır olduklarını belirterek, 1 Nisan’da Bayraklı’nın hizmet belediyeciliği ile tanışacağını açıkladı.

31 Mart yerel seçimleri için saha çalışmalarına devam eden AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan, Bayraklı’da değişimin bu sene gerçekleşeceğini öne sürerek, Bayraklı’ya hizmet etmeye hazır olduklarını savundu.

Projelerimiz uçuracak

"Bayraklımızı gönül belediyeciliği ile tanıştırmaya çok az kaldı" diyerek sözlerine başlayan Ali Aslan “Biz 11 başlık altında, projelerimizi hazırladık. Hepsinin altı dolu. Yaklaşık 150 mimar ve mühendisin hazırladığı verilerle hazırlandı. Hepsi birbirinden değerli projeler. Bayraklı’yı marka kent yapacak projeler bunlar. İzmir'i Nihat Zeybekci ile dünya şehri yapacağız. Yıllardır geriye giden Bayraklı bu projelerimiz ile değer kazanacak. Bayraklı'nın şuanda kimliği yok. Kenar mahalle gecekondu mahallesi diye bakıyorlar. Şuan ki zihniyet hep yarım iş yapmaya alışmış.” dedi.

Özkanlar'a sözümüz söz

"Çok büyük bir sorun haline gelen Özkanlar Pazarını tekrar hizmete açacağız" diyen Aslan, " Gerekli görüşmeleri yaptık; biz geldiğimizde Özkanlar'da sorun kalmayacak. Pazar yerinin orijinal yerinde çok katlı pazar yeri yapacağız. Bodrum katı otopark olacak. Mimarisiyle bölgeye yakışır bir pazar yeri olacak. Haşim İşcan Caddesi'ni sevgi yolu yapmak gibi bir projemiz var. Trafik sorununu çözdükten sonra burayı bir yaşam merkezi haline getireceğiz. Haşim İşcan Caddesi, Mavişehir ve Bostanlı'nın önüne geçebilir ama sahip çıkılmadığı için şimdiye kadar öksüz kaldı." açıklamasını yaptı.

Yeşil alanlar artacak

Cumhur İttifakı Bayraklı Belediyesi Başkan Adayı Aslan, sözlerine "Bayraklı'da en büyük sıkıntı yol, kanalizasyon, sosyal tesis, park ve bahçelerin yetersiz olması... Biz geldiğimizde 10 yıldır yapılamayan kentsel dönüşümü başlatmayı hedefliyoruz. Kentsel dönüşüm sonucunda yollar, caddeler, sokaklar genişleyecek, yeşil alan ve parklar artacak" ifadeleriyle son verdi.