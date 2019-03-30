Cumhur İttifakı Gaziemir Adayı Nazmi Yılmaz'dan 'çocuk projesi': Hayat Mahallesi

Gaziemir’i daha yaşanabilir bir ilçe haline getirecek projeler hazırladıklarını ileri süren Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, “Çocukları geleceğe hazırlayacak eğlendirirken hayatı öğretecek Hayat Mahallesini kuracağız” dedi.

Seçim kampanyası kapsamında ilçe halkını ziyaret eden Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, projelerini her gittiği yerde anlatıyor. İlçeyi daha yaşanılır kılacak projeleri uzman bir ekiple hazırladıklarını iddia eden Yılmaz, “Yaklaşık 30 kişilik bir ekip kurduk. Ekibimizin içinde şehir plancıları, mimarlar, mühendisler, çok önem verdiğim kültür-sanat danışmanları, sporcular, çocuk psikologları var. Onlarla uzun çalışmalar sonucu projelerimizi belirledik”şeklinde konuştu.

Sokaklar hayat okuluydu

Yılmaz, çocuklara yönelik projeleri önemsediklerini ifade etti. Yılmaz, “Çocukluğumuzdaki Gaziemir maalesef geçmişte kaldı. Sokaklarımızda oyunlar oynanabiliyordu. Pazar alışverişindeki Fatma teyzenin, Ayşe ninenin torbasına yardım ediliyordu. Bakkal Mehmet amcanın dükkanında satış yapmayı öğreniyorduk. Sokaklar bizim hayat okulumuzdu. Şimdiki çocukların bu şansı maalesef yok. Maalesef internet bağımlılığının pençesindeler. Bunu değiştirmekte kararlıyız”dedi.

Hayata hazırlanacaklar

Bugünün miniklerinin yarının büyükleri olacağını hatırlatan Başkan adayı Nazmi Yılmaz, onları geleceğe hazırlamak ve geleceği şimdiden planlamak istediklerini söyledi. Yılmaz, “Bizim eskiden yaşadığımız o huzur kokan sokakları şimdi Çocuk Köyü adında projelendirmişler. Dünyanın bazı yerlerinde Çocuk Köyü uygulamaları var. Biz çocuk psikologlarımız başta olmak üzere ekibimizle birlikte kentin içinde bir uygulamanın Gaziemir için daha yararlı olacağına karar verdik. Çocuk Mahallesi yapmak istiyorum. Maliyet olarak en düşük projelerimizden birisi ama beni çok heyecanlandırıyor. Çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasını sağlayacak her şeyi hazırlayacağız. Bütün meslekleri orada görebilecek. Çocuk bir taraftan oyun oynayacak bir taraftan geleceğe hazırlanacak. Çocuklarımızı AVM'lerden internetten kurtaracak bir proje olacak” şeklinde konuştu.