Cumhur İttifakı, İzmir'de ortak miting yapacak

Cumhur İttifakı'nın ortakları AK Parti ve MHP'nin liderlerin katılımıyla düzenleyeceği ortak mitinglerin tarihleri belli oldu. İzmir mitingi 17 Mart'ta.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı kapsamında ortak miting yapma kararı almışlardı.

Buna göre iki liderin ortak miting yapacağı şehirler ve tarihler şu şekilde:

17 Mart - İzmir

23 Mart - Ankara

24 Mart - İstanbul

Otobüs firmaları için iyi haber

AK Parti'nin daha önce İzmir'de yaptığı mitinglerde, alanın daha kalabalık görünmesi için çevre illerden partililerin taşındığı biliniyor. Bu kez miting MHP ile ortak şekilde gerçekleşecek olsa da, Cumhur İttifakı'nın İzmir'deki oy potansiyeli düşünüldüğünde liderlerin istediği kadar kişinin mitingde bir araya gelmesi oldukça zor. Bu nedenle muhtemelen yine İzmir dışından katılımcılar mitinge taşınacak, otobüs firmaları bayram edecek.