AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na bir parti daha katıldı. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Büyük Birlik Partisi'nin AK Parti listelerinden seçime gireceğini açıkladı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Üzeyir Tunç açıklama yaptı.

Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İttifakların ve mutabakatların önünü yasal düzenlemelerle açtık. Hülle yapılmasın, millet iradesi üzerinden pazarlıklar yapılmasın. Bu süreç gösterdi ki hem cumhurbaşkanı adayı gösterme sürecinde hem sonra bazı siyasi partiler alışkanlıklarını ortaya koydukları pespayelik ortada. Milletin gözü önünde cereyan etmeyen ittifaklar masa başı pazarlık olarak okunur. Millet iradesi üzerinden yapılan pazarlıkları siyasi ahlakın parçası olarak görmüyoruz. Cumhur İttifakı bu milletin temsilcisidir ve lideri milletin adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI

Biz şu anda kendi ittifaklarımızı oluşturuyoruz. Seçime yönelik hazırlıklarımızı yapıyoruz. Son 15 günde anamuhalefet kanadında olup bitenler, cumhurbaşkanlığı adayı gösterme, milletvekili gönderme... Türkiye'nin gündemini ve siyasetini rehin almaya hakları yok. Bizim sorumluluklarımız var, Türkiye'ye dair hayallerimiz var. Biz bunlarla ilgiliyiz.

BAHÇELİ'NİN 100 BİN İMZA UYARISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 100 bin imza açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Ünal, "Sayın Bahçeli 'Tartışılsın diye söylüyorum’ dedi. Bir hassasiyete dikkat çekti. Son derece önemli bir konu. ’FETÖ terör örgütünün bu süreçleri sabote etmesi, organizasyon içinde olması ihtimali var mı? Devletimiz hassasiyet göstermeli’ dedi. Bahçeli’nin bu hassasiyetine katılıyoruz" dedi.