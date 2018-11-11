Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir süre sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bir araya geldi
11 Kasım 2018 Pazar 16:45

Fransa'nın başkenti Paris'te, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev  sahipliğinde Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100'üncü yıl dönümü  dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin  100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Zafer Takı ve Meçhul Asker Anıtı'nda düzenlenen  anma törenine katıldı.

Şanzelize Caddesi'nde düzenlenen tören sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in samimi tavırları dikkati çekti.

Türkiye'ye dönüş

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak  "TC-TRK" ile TSİ 15.30'da Fransa'nın başkenti Paris'ten ayrıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda  Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, UNESCO Daimi Temsilcisi  Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı  uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Paris'ten ayrıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #cumhurbaşkanı #erdoğan #putin
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