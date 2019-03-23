Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir programı iptal oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Mart Çarşamba günü için planlanan mitingi iptal edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir programı iptal oldu
23 Mart 2019 Cumartesi 10:15

17 Mart günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Gündoğdu Meydanı'nda ortak miting düzenleyen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 27 Mart Çarşamba günü bir kez daha İzmir'e geleceği ifade edilmişti. İzmir'de ilçe mitingleri düzenlemesi planlanan Erdoğan'ın bu programı iptal edildi.

Erdoğan, aynı tarihte Bolu ve Düzce'deki mitinglere katılacak.

Etiketler; #cumhurbaşkanı #AK Parti Genel Başkanı #recep tayyip erdoğan #izmir #program
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