Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü
02 Şubat 2019 Cumartesi 14:29

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan,  görüşmede Al Sani'yi, Katar'ın futbolda gösterdiği başarı ve 2019 Asya Kupası'nda  şampiyon olmasından dolayı tebrik etti.

Görüşmede ayrıca, Türkiye-Katar ilişkilerini her alanda daha da  güçlendirme kararlılığı teyit edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar  Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, yakın temasta olma konusunda mutabık  kaldıkları öğrenildi.

Etiketler; #cumhurbaşkanı erdoğan #recep tayyip erdoğan #Katar Emiri #Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
Önceki Haber
Hamza Dağ'dan Özel Harekatçılara ziyaret
Sonraki Haber
Kızılay Genel Başkanı: "Dünyanın umudu olmaya devam edeceğiz"
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.