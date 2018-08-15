Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: İyiye doğru gidiş başladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Alınan tedbirlerle iyiye doğru gidiş başladı. Türkiye kimseyle bir ekonomik savaştan yana değildir. Fakat kendisine yönelik saldırı olduğunda da buna tepkisiz kalması beklenemez" dedi. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Almanya Başbakanı Merkel, yarın da Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüşeceğini duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel, yarın da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüşeceğini söyleyen Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

ABD yönetimin gayrimeşru ve irrasyonel tepkileri nedeniyle bazı dalgalanmalar olduğunu gördük. Bu dalgalanmanın Türk ekonomisinin bünyesiyle bir ilgisi yoktur. Büyük oranda bir ekonomik savaş çerçevesinde özellikle Türk Lirası'nı yıpratmaya yönelik adımların atıldığını gördük. Alınan tedbirlerle iyiye doğru gidiş başladı. İyiye doğru gidişin dün itibariyle başladığını görüyoruz. Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır. Şu anda dünyada en güçlü bankacılık sistemine sahip olan ülkelerden birisi Türkiye'dir. Türkiye kimseyle bir ekonomik savaştan yana değildir. Fakat kendisine yönelik saldırı olduğunda da buna tepkisiz kalması beklenemez. Kurlardaki durum tedbirlerin netice verdiğini gösteriyor.

Trump yönetiminin iç siyasi sıkışıklıktan kaynaklanan refleksle dışarıda bir takım krizler çıkardığını biliyoruz. Bu anlamda Türkiye ne ilk ne de son ülke. Bunun Amerikan çıkarlarına da zarar verdiği ortadadır. Dün akşamdan beri döviz kurlarından olumlu gelişme alınan önlemlerin netice verdiğini göstermektedir. İlgili bütün kurumlarımızın bundan sonra da uygulayacağı tedbirlerle Türk ekonomisindeki bu normalleşmenin daha da güçleneceğini öngörüyoruz.

İŞSİZLİK RAKAMLARI

Özellikle 15 yaş üstü ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik oranında yüzde 10'ların altında, yüzde 9,7 gibi bir hedef tutturulmuş durumda. Bu, ekonominin de istihdam noktasında olumlu bir seyirde ilerlemekte olduğunu teyit etmektedir. 2018 yılında terör örgütüne katılım 61 kişiyle sınırlı kalmıştır ve bu 30 yılın en düşük rakamıdır.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Güvenlik konusu bizim için önemli. Türkiye çevresinde yaşanan ulusal güvenlik sorunlarına verdiği tedbirler ve gösterdiği tepkiler de devam edecek. PKK terör örgütüne karşı ciddi mesafeler aldığını görmekteyiz. Terörle mücadele konusunda netice alınacak adımlar atılıyor. Türkiye'ye dönük tehditleri yok etmek için mücadelemiz devam edecektir. Sayın İbadi ile bu konu görüşüldü. Irak topraklarından Türkiye'ye herhangi bir tehdidin kabul edilemeyeceğini, Türkiye ve Irak makamlarının birlikte çalışabileceğini ifade etti.

MERKEL VE MACRON İLE GÖRÜŞME

Katar Emiri, Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya gelecek. Bu ziyareti biz önemsiyoruz. Katar'ın Türkiye'nin yanında olduğunun bir işaretidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bugün öğleden sonra Sayın Merkel ile, yarın da Sayın Macron'la telefon görüşmesi olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın eylül başında Kırgızistan'a bir ziyareti gerçekleşecek.

SORU-CEVAP

Elektronik ürünlerine boykot: Bu Türkiye'ye karşı başlatılan spekülatif işlerin bir takım neticelerinin olması normal. Bu sorunların çözülmesi bizim beklentimizdir. ABD'nin Türkiye'deki yargı süreçlerine saygılı olmalılar. Bunlar yoluna girdiğinde ilişkiler yeniden normalleşir. Bizim çabalarımız ve beklentilerimiz bu yönde. Türkiye'ye yönelik olumsuz bir tavır olursa bunlar karşılıksız kalmaz.

F35'lerin satışları: Sayın Trump'ın imzaladığı madde büyük bir paketin içinde. Şu anda somut bir karşılığı yok. Pilotlarımızın eğitimi devam ediyor. Türkiye F35'lerin sadece müşterisi değil, ortağıdır da... Şu ana kadar da üzerine düşen sorumlulukları da yerine getirmiştir. İş bu yöne giderse hukuk yollarına başvururuz. Umarım iş bu noktaya gelmez. Ülkemizdeki bu birlik ve dayanışma duygusunun bir mesaj olacağını düşünüyorum.

Çin-Rusya-İran ile yerli para işbirliği: Bu konu gündemde bir konudur. Bunu başka ülkelerle de konuştuk. Merkez Bankaları yetkilendirildiler. Çalışmalar sürüyor. Ciddi bir mesafe alınıyor. Bunu başka ülkelerle de yapabiliriz. Doları tehdit unsuru olarak kullanmak isteyenlere karşı tepki olarak bu arayışın güçlendiğini görüyoruz. Biz bu konuda son derece olumlu bir tutum içerisindeyiz.

ABD ile Rahip Brunson gerilimi: Bir papaz için Türkiye ile ilişkileri yıkma noktasına geldiler. Halkbank davası sürüyor. Genel müdür yardımcısı Hakan Atilla son derece haksız bir şekilde yargılandı ve cezaya çarptırıldı. ?(Beyaz Saray'ın Brunson açıklaması) Bir hayal kırıklığından bahsedeceksek, Türkiye'nin kendi ulusal çıkarları çerçevesinde yaşadığı derin hayal kırıklığını ifade edelim. Trump'la planlanan bir görüşme yok.(Milliyet)