Delican: Birileri yazdı diye görevden alınmam!

AKP'de İzmir dahil 5 il başkanın görevden alınacağı iddiaları büyük yankı uyandırdı. Bazı medya organlarının kulislerde konuşulduğunu iddia ettiği bu bilgiye ilişkin, AKP İzmir İl Başkanı Bülent Delican, 'Asılsız bilgilerin bazı çevrelerce 'mış' gibi yansıtılması bizi rahatsız ediyor. Böyle bir şey söz konusu değil' dedi

Zeynep Kaya- Bazı yayın organlarının iddialarına göre,



Basında yer alan bilgilere göre AKP Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın 5 ilin il başkanının değiştirilmesi yönünde süreç başlatıldığı öğrenildi. İstanbul ve İzmir'in il başkanlarının da önümüzdeki dönemde değişecek isimler arasında olacağı, parti kulislerinde yoğun olarak dile getirildiği iddia edildi. AKP İzmir İl Başkanı Bülent Delican, il üyeleriyle de yaptığı toplantıda konuyu gündeme getirdiğini belirtti. Delican, 'Ben bu davaya inanmış bir adamım. Ülke sevdalısıyım. Ülkeme nasıl bir katkı koyabilirim maksadıyla siyasete girdim. AKP'de bulunmak bana büyük onur veriyor. İnanmış insanların biraraya geldiği bir parti bu. Burada Allah rızası için, vatanım için mücadele ederek siyaset yapıyorum. Birileri yazı yazıyor diye biz değişecek değiliz' dedi.



Delican, AKP'de yenilenme, genişleme ve büyümenin elbette olacağını ve yeni arkadaşlara yer açılacağını belirterek, 'Biz genel merkezimize bağlıyız. Genel başkanımızın henüz böyle bir bildirimi veya planı söz konusu olmadı. Ağızdan dolma bilgi. Kulislerde konuşuluyor söylentisi tamamen gerçek dışıdır' dedi. Delican, 'AKP'nin belli terör örgütlerince bu kadar çok hedef alınması bi yana, kendi içimizde de her türlü zedeleme ve itibarsızlaştırma faaliyetlerinin yapıldığı bir süreçteyiz' diyerek şöyle devam etti, 'O yüzden Cumhurbaşkanının başkanlığında yolumuza, görevimize devam ediyoruz. Parti organlarına ait olan bu özel konuların dışarıdan asılsızca ve 'mış' gibi yapılması bizi rahatsız ediyor. İddialar asılsız ve yalandır. Yolumuza devam ediyoruz, bunlara kulak asacak olsaydık da siyaset yapamazdık'.





- Bazı yayın organlarının iddialarına göre, AKP 'de teşkilatta yapılacak değişimlerle, bir daha aday olmayacak il başkanlarının istifa ederek yerlerine yeni isimlerin atama yoluyla getirileceği belirtilirken, 5 ilin il başkanının istifalarını vermeye hazırlandığı kaydedildi. İddialar medyada büyük yankı uyandırırken, AKP İzmir İl Başkanı Bülent Delican iddiaların asılsız olduğunu vurgulayarak, yalanladı. Delican, 'Burada, Allah rızası için, vatanım için mücadele ederek siyaset yapıyorum. Birileri yazı yazıyor diye biz değişecek değiliz' şeklinde konuştu.Basında yer alan bilgilere göre AKP Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın 5 ilin il başkanının değiştirilmesi yönünde süreç başlatıldığı öğrenildi. İstanbul ve İzmir'in il başkanlarının da önümüzdeki dönemde değişecek isimler arasında olacağı, parti kulislerinde yoğun olarak dile getirildiği iddia edildi. AKP İzmir İl Başkanı Bülent Delican, il üyeleriyle de yaptığı toplantıda konuyu gündeme getirdiğini belirtti. Delican, 'Ben bu davaya inanmış bir adamım. Ülke sevdalısıyım. Ülkeme nasıl bir katkı koyabilirim maksadıyla siyasete girdim. AKP'de bulunmak bana büyük onur veriyor. İnanmış insanların biraraya geldiği bir parti bu. Burada Allah rızası için, vatanım için mücadele ederek siyaset yapıyorum. Birileri yazı yazıyor diye biz değişecek değiliz' dedi.Delican, AKP'de yenilenme, genişleme ve büyümenin elbette olacağını ve yeni arkadaşlara yer açılacağını belirterek, 'Biz genel merkezimize bağlıyız. Genel başkanımızın henüz böyle bir bildirimi veya planı söz konusu olmadı. Ağızdan dolma bilgi. Kulislerde konuşuluyor söylentisi tamamen gerçek dışıdır' dedi. Delican, 'AKP'nin belli terör örgütlerince bu kadar çok hedef alınması bi yana, kendi içimizde de her türlü zedeleme ve itibarsızlaştırma faaliyetlerinin yapıldığı bir süreçteyiz' diyerek şöyle devam etti, 'O yüzden Cumhurbaşkanının başkanlığında yolumuza, görevimize devam ediyoruz. Parti organlarına ait olan bu özel konuların dışarıdan asılsızca ve 'mış' gibi yapılması bizi rahatsız ediyor. İddialar asılsız ve yalandır. Yolumuza devam ediyoruz, bunlara kulak asacak olsaydık da siyaset yapamazdık'.