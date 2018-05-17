HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, mal varlığını açıkladı

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin adaylara yaptığı mal varlıklarını açıklama çağrısı uyduğunu kaydeden Demirtaş, diplomasını da paylaştı. 1.5 yıldan uzun süredir Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin adaylara yaptığı mal varlıklarını açıklama çağrısı bana da ulaştı. Mal varlığımı açıklıyorum: 300 bin TL değerinde bir konut. 55 bin TL değerinde, 2013 model bir otomobil. Yüzlerce kitap, binlerce mektup. Ve bir diploma :)” ifadelerine yer verildi.