Demirtaş'tan seçim değerlendirmesi

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş sosyal medyadan seçim değerlendirmesinde bulundu.

Demirtaş'tan seçim değerlendirmesi
25 Haziran 2018 Pazartesi 13:50

HDPnin tutuklu olan Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş sosyal medyadan seçim değerlendirmesinde bulundu.

Selahattin Demirtaş, “Bu koşullarda HDP'nin Meclis'te yer alması büyük bir başarıdır” diyerek kendisinin aldığı oya ilişkin “Tutukluluk koşullarında kampanya yürütmek zorunda bırakılmam, seçimin en büyük adaletsizliğiydi. Bu yönüyle her halükarda, sonuçların meşruiyeti haklı olarak tartışılacaktır” ifadelerini kullandı.

Demirtaş’ın açıklaşması şöyle:

“Öncelikle, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Sandığa giderek oy kullanan bütün yurttaşlarımı kutluyorum. Adaletsiz ve eşitsiz seçim yarışında muazzam bir fedakarlık ortaya koyan bütün arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

OHAL koşulları, baskılar ve orantısız imkanlara rağmen barajı aşan partim HDP'yi de kutluyor, HDP etrafında kenetlenen halk iradesini selamlıyorum. Bu koşullarda HDP'nin Meclis'te yer alması büyük bir başarıdır.

Halkımızın demokratik siyasete olan güveni ve inancı, bizler için barış ve özgürlükler adına mücadeleyi sürdürmenin, demokratik siyasette ısrar etmenin talimatıdır.

Etiketler; #hdp #selahattin demirtaş #demirtaş seçim sonucu
Önceki Haber
İnce TRT'yi salondan dışarıya çıkardı
Sonraki Haber
İzmir iş dünyası seçim sonuçlarını değerlendirdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.