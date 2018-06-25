Demirtaş'tan seçim değerlendirmesi

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş sosyal medyadan seçim değerlendirmesinde bulundu.

HDPnin tutuklu olan Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş sosyal medyadan seçim değerlendirmesinde bulundu.

Selahattin Demirtaş, “Bu koşullarda HDP'nin Meclis'te yer alması büyük bir başarıdır” diyerek kendisinin aldığı oya ilişkin “Tutukluluk koşullarında kampanya yürütmek zorunda bırakılmam, seçimin en büyük adaletsizliğiydi. Bu yönüyle her halükarda, sonuçların meşruiyeti haklı olarak tartışılacaktır” ifadelerini kullandı.

Demirtaş’ın açıklaşması şöyle:

“Öncelikle, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Sandığa giderek oy kullanan bütün yurttaşlarımı kutluyorum. Adaletsiz ve eşitsiz seçim yarışında muazzam bir fedakarlık ortaya koyan bütün arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

OHAL koşulları, baskılar ve orantısız imkanlara rağmen barajı aşan partim HDP'yi de kutluyor, HDP etrafında kenetlenen halk iradesini selamlıyorum. Bu koşullarda HDP'nin Meclis'te yer alması büyük bir başarıdır.

Halkımızın demokratik siyasete olan güveni ve inancı, bizler için barış ve özgürlükler adına mücadeleyi sürdürmenin, demokratik siyasette ısrar etmenin talimatıdır.