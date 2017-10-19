Deniz Baykal, kritik süreyi atlattı

Deniz Baykal'ın bu sabah çekilen beyin tomografisinden iyi haber geldi. Baykal, kritik 72 saatlik süreyi atlattı ve düne göre daha iyi

Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yoğun bakımdaki tedavisi 4'üncü gününde devam ediyor. Sabah yapılan refleks tetkikleri ile çekilen beyin tomografisine göre Deniz Baykal'ın durumunun düne göre daha iyi olduğu açıklandı.



72 SAATLİK KRİTİK SÜREYİ ATLATTI



Geçtiğimiz Pazartesi günü yüksek ateş ve solunum sıkıntısı nedeniyle sabahın erken saatlerinde Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedaviye alınan CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Beyine giden ana damarlarından birinde tıkanıklık olduğu belirlenen ve 4 günde 3 kez ameliyat edilen Baykal, ilk operasyondan sonraki 72 saatlik kritik dönemi atlattı.



BEYİN TOMOGRAFİSİNDEN İYİ HABER GELDİ



Tedavisine uyutularak devam edilen Baykal, bugün saat 08.45'de tomografiye girdi. Tomografi sonuçlarının bir önceki güne göre daha iyi olduğu öğrenilirken, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'in saat 12.45'te doktorlarla değerlendirme toplantısı yaparak tomografi sonuçlarını değerlendireceği ve ardından Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağı ifade edildi.



SABAH SAATLERİNDEN BU YANA ZİYARETLER SÜRÜYOR



Bu arada sabah saatlerinden bu yana hastaneye ziyaretler devam ediyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül hastaneye gelerek Baykal'ın ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunduktan sonra doktorlarından bilgi aldı.



SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA



Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili, "Beklenen gelişmeler olumlu ve inşallah daha güzel olacak" dedi.



Bakan Demircan, KKTC Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ile görüşmesi sırasında Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Bakan Demircan, "Sayın Baykal'ın tedavisi devam ediyor. Beklenen gelişmeler olumlu ve inşallah daha güzel olacak. Şu anda uyutma devam ediyor beynin istirahat ettirilmesi için. Şu anda özel değişiklik yok. Umuyoruz inşallah sayın Baykal bu ciddi rahatsızlığı atlatacaktır" değerlendirmesini yaptı.





BİZİ UMUTLANDIRACAK BULGULAR VAR



Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş ise son yaptığı açıklamada şunları söyledi:



Daha iyi durumda. Tomografi bulguları, dünküne göre daha iyi durumda. bunlar da bizi sevindiren bulgular. Tekrar ediyorum kötüye gidiş yok. Tam aksine bizi umutlandıracak olumlu iyi bulguları elde ediyoruz.



Elbette uyutulma işlemi devam ediyor. beynin kendisini koruyabilmesi için uyutulma işlemi devam ediyor. cihazlı solunum desteği devam ediyor.



Bugün 72 saatimiz, komplikasyonlar, kanama riskleri için kullanmıştık. Diğer tedaviler için söylemiştik. “Kritik eşik” diye bir kavram ben kullanamam. Bizim tüm amacımız iyileşme bulgularını görebilmektir. Biz bir gün de saat de veremeyiz. Hep beraber takip edeceğiz. Gün içerisinde ani bir gelişme olursa sizinle paylaşacağız. Bizden her türlü bilgi size gelir, aşağıda ne oluyorsa şu anda bunları siz biliyorsunuz. Spekülatif amaçlı söylemlere itibar etmeyiniz.