Deniz Yücel, AK Parti ile eğlendi: Rakamlar farklı, çay kaç gram?

CHP İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti cephesinden sürekli yapılan "CHP'nin listelerinde PKK'lılar var" açıklamalarıyla alay etti.

Deniz Yücel, AK Parti ile eğlendi: Rakamlar farklı, çay kaç gram?
22 Mart 2019 Cuma 14:25

31 Mart Yerel Seçimleri yaklaştıkça söylemler sertleşiyor. Belediye kaybetmeyi "Türkiye'nin bekasını" kaybetmesiyle eş tutarak seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti'de, CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'na yönelik suçlamalar da devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de, belediye meclisi listelerinde PKK'lıların olduğu iddiasıyla oy istiyor.

AK Parti'lilerin CHP listelerinde tespit ettiklerini savundukları "PKK'lı aday" sayısını üç isim de farklı veriyor.

Daha önce Nihat Zeybekci bu sayının 103 olduğunu söylemiş, Hamza Dağ, sayıyı 27 olarak vermiş, Süleyman Soylu ise önce 19 demiş, sonra 14'te karar kılmıştı.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İçişleri Bakanı Soylu'nun son rakamı 14 olarak açıklamasının ardından sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Soylu, Dağ ve Zeybekci'nin fotoğraflarını yan yana koyup, altlarına da verdikleri sayıları yazan Yücel, ilginç bir de problem sordu.

Yücel'in paylaşımı şu şekilde:

Etiketler; #chp #izmir #İl Başkanı #deniz yücel #nihat zeybekci #Hamza Dağ #süleyman soylu
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