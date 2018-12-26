Deniz Yücel: Bizim işbirliğimizde çıkar veya pazarlık yok

İzmir CHP İl Başkanlığı'nda CHP'li vekiller bir araya geldi. Yerel seçim gündeminin değerlendirildiği toplantının ardından CHP İzmir il Başkanı Deniz Yücel, 'Hiçbir çıkar ve pazarlığın yer almadığı Millet İttifakı'nı önemsiyoruz' dedi.

Milletvekilleriyle yerel seçim gündemini değerlendirdiklerini belirten İl Başkanı Yücel, "Bu süreci örgüt olarak koordineli bir şekilde yürütüyoruz" dedi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Milletvekillerimizi de bu kapsamda toplantıya davet ettim. Süreçte gelinen noktayı karşılıklı görüş alışverişi ile değerlendirdik. Vekillerimizle ittifak ve seçim çalışmaları hakkında ortak görüşlere sahibiz. Partimizin İYİ Parti ile yapacağı ittifakı çok önemsiyoruz. Ancak bu ittifakın Cumhur İttifakı'ndaki gibi bir çıkar ve pazarlık ittifakı olmadığının da herkesin farkında olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Laf değil iş üretiyoruz

Başkan Yücel, "CHP olarak, ülkemizin ve halkımızın ortak değerleri, cumhuriyetin yaşatılması, demokrasinin işletilmesi, adaletin tam anlamı ile sağlanması ve ekonomideki çöküşü sonlandırma konularında herkesle sandık ittifakında bulaşacağımıza zaten inanıyoruz. Bizler İzmir'de, vekillerimiz mecliste ve görevlendirildikleri her yerde, saraylarda saltanatın devamı için değil, cumhuriyetimizin ve halkın egemenliğinin devamı için çalışıyoruz. Bu çalışmalarda vekillerimiz bugüne kadar üzerlerine düşeni ve il örgütümüzün görevlendirmeleri kapsamındaki görevlerini fazlasıyla yerine getirdiler. Bundan sonraki süreçte de sık sık bir araya gelecek, yaptıklarımızı değerlendirirken, yapacağımız yeni çalışmaları da planlayacağız. Milletvekillerimizin tamamı, yapılacak çalışmalarda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını bir kez daha bildirdiler. Bizler örgütümüzün tüm kademeleri ile İzmir'e hizmet etmek için, AKP'nin iş değil laf üreten, halkın değil kendilerinin refahını düşünen anlayışına son vermek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.