Deniz Yücel: Savcılar harekete geçmeli

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti ve MHP'nin Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği ortak mitingde, katılımcıların bayrağımızı yere sererek oturduğu fotoğraflara tepki gösterdi. Bunun bir suç olduğunun altını çizen Yücel, savcıların harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Halil Özcan - 17 Mart Pazar günü, Gündoğdu Meydanı'nda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla ortak "Cumhur Mitingi" düzenlendi. Cumhur İttifakı'nı destekleyen vatandaşlara bayraklar dağıtıldı. Ancak bazıları, bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımızı yer bezi gibi kullanarak çimlerin üzerine serdi ve bayrağın üstüne oturdu. Bayrağa yapılan büyük saygısızlık, Haber Ekspres sayfalarında yer aldıktan sonra büyük tepki çekti. Son olarak CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de gazetemize bir açıklama yaptı. Yücel, şunları söyledi:

Eğer bu fotoğraflar gerçekse, bu durum bayrağa, Türk milletine yapılmış büyük bir saygısızlık, hatta hakarettir. Kimse bunu 'Münferit bir olay, AKP’yi bağlamaz' diyerek geçiştiremez. Orada mitingi düzenleyen, bir sürü AKP'li ve MHP'li görevli vardır. Böyle bir tabloyu görüp de kayıtsız kalmaları esef vericidir. Bu aynı zamanda suçtur da. Özgürlüğümüzün, şehitlerimizin, vatanımızın birliğinin sembolü bayrağımıza AKP mitingine katılanlar tarafından yapılan bu hakaret için savcıların derhal harekete geçmesi, AKP’nin ve MHP’nin bu rezaletin hesabını vermesi lazım. Milliyetçilik; bölücü, kin dolu söylemlerle olmaz. Bunların milliyetçiliği ancak bu kadar olur. Bir kez daha söylüyorum eğer bu manzaralar gerçekse ve İzmir’dense Cumhur ittifakı bunun hesabını İzmirlilere vermelidir.

Yasa ne diyor?

2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'nun 7'nci maddesinde, bayrağımızın Cumhur İttifakı'nın düzenlediği mitingdeki gibi kullanılmasının yasak olduğu açıkça belirtiliyor:

Madde 7 –Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya uniforma şeklinde giyilemez.Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve yönetmelikte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz. Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz. Bu Kanuna ve yönetmeliğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır.