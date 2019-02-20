Deniz Yücel: Suat Nezir için tereddüt vardı

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Buca Belediye Başkan Adayı olarak Suat Nezir'in yerine Erhan Kılıç'ın YSK'ya bildirilmesi hakkında açıklama yaptı. Yücel, Nezir için tereddütler olduğunu, Genel Merkez'in görevi Kılıç'a verdiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Buca'da yaşanan aday krizi hakkında açıklama yaptı. İl Binası önünde toplanan ve Suat Nezir lehine sloganlar atan partililerin sesleri arasında, binanın içinde yapılan açıklamada Yücel, Suat Nezir için zaten partide teredüt olduğunu, kararın son anda değiştiğini söyledi. Yücel'in ifadeleri şöyle:

Dün itibariyle petimizin yetkili kurumları Sayın Suat Nezir'in adaylığını uygun görmemiş ve Erhan Kılıç'a görev vermiştir. Suat Nezir ismi açıklandıktan sonra gerekli çalışmalar yapılmış ancak gelinen son süreçte partinin yetkili kurullarında birtakım tereddütler hasıl olmuştur. Bu tereddütlerden dolayı başka bir arkadaşımıza görev verilmiştir.

Takdir Genel Merkez'in

Buca adayımız dün Erhan Kılıç olarak açıklanmıştır. Daha önce ismi deklare edilen Suat Nezir'in adaylığı uygun görülmemiştir ve partimiz dün itibariye halen Buca Belediye Meclis Üyeliği görevini yürüten Erhan Kılıç'ı aday göstermiştir. Suat Nezir ismi bizim için değerlidir, partide emeği vardır, sevilen sayılan bir isimdir. Ancak aday gösterilme sürecinde yasal takvimler vardır. Partimiz her ilde ve ilçe de en doğru isimle seçime gidebilmek için gerekli çalışmaları titizlikle yapmıştır. Aday belirleme yetkisi Genel Merkez'in, aday belirlendikten sonra adayın geri çekilmesi veya resmi olarak ilçe seçim kuruluna bildirilmemesi kararı yine Genel Merkez'indir. Suat Nezir ismi açıklandıktan sonra gerekli çalışmalar yapılmış ancak gelinen son süreçte partinin yetkili kurullarında birtakım tereddütler hasıl olmuştur. Bu tereddütlerden dolayı başka bir arkadaşımıza görev verilmiştir. Tereddütler parti içi bir konudur. Dolayısıyla Genel Başkanımızın kararıyla aday olarak Erhan Kılıç ismi uygun görülmüştür. YSK anlamında bir sakınca yoktu, ancak Suat Nezir'in ismi YSK'ya zaten hiç verilmemişti.

Tuncay Özkan'ın müdahalesi yok

Tuncay Özkan'ın listelere müdahalesi söz konusu değildir. CHP meclis üyeleri belirlenirken emek, liyakat, partideki geçmişi konusunda bir profil çizmiştik. Bu süreci yürütenler bunlara dikkat ederek listeleri oluşturmuştur.

Suat Nezir'in adaylığının geri çekilmesiyle ilgili toplananlar var. Partililiği konusunda tereddüdümüz yoktur. Suat Nezir'in de tüm aday adayları gibi adayımızın etrafında birleşerek adayımızın seçimi kazanması için, CHP'nin başarısı için çalışacağına inanıyorum. Onu destekleyen belli kitleler vardı, bu konuda bir kırgınlık rahatsızlık olması çok doğal. CHP herkesin üzerindedir, kişiler CHP'nin üzerinde değildir. Partimizin yetkilileri aday belirleyeceği gibi bir tereddüt oluştuysa bu konuda da kararlarını değiştirebilir.