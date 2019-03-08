Denizaslanı'ndan Tire için 41 proje ve 'Beşibiryerde'

Tire Bağımsız Belediye Başkan Adayı Emel Gündüz Denizaslanı, Tire’nin önde gelen iş ve meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla basın toplantısını gerçekleştirdi, projelerini anlattı.

Tire Bağımsız Belediye Başkan Adayı Emel Gündüz Denizaslanı, sözlerine 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü hakkında görüşlerini aktararak başladı. “8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40 bin dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları ve eşit işe eşit ücret istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 129 kadın işçi can verdi. Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak anma programları yapılmaya başlandı" diye konuşan Denizaslanı, "Kutlama günleri aranıyorsa, Medeni Kanun'un kabul edildiği ve kadınlara belediye seçimlerinde seçme-seçilme hakkının verildiği 17 Şubat ve milletvekili seçilebilme hakkının verildiği 5 Aralık günlerinin kutlanması gerek" ifadelerini kullandı.

Neden bağımsız aday?

Toplantıda, bağımsız aday olmanın dezavantajlı gibi görünmesine karşın neden bağımsız aday olduğunu aktaran Emel Gündüz Denizaslanı, vicdanen, fikren ve madden bağımsız olmanın avantajlarını vurguladı. Göreve geldiğinde Tire için yapacağı işleri iki ana gruba ayırdı. İlk grupta görevini layıkıyla yapan her belediyenin yapması gereken ancak Tire’de henüz yapılamamış 41 projeyi anlattı. Görev alınan şehri, olduğu yerden alıp, sosyal, ekonomik, eğitim, kültür alanlarında projeler yaratarak sınıf atlatacak hizmetlerini ise "Beşibiryerde" projeler olarak adlandırdı ve aktardı.

41 projeden bazıları

Kent merkezinin otopark sorunu bitirilecek. Eski stadyumun ve yanındaki Atatürk parkının da katılımıyla alan genişletilip, katlı otopark, kent parkı ve meydanı olarak düzenlenecek. Şehrin doğu ve batı yakasında katlı otopark olarak öngörülen yerler için görüşmelere başlanacak ve yer sahiplerini mağdur etmeyen projelerle katlı otoparklar yapılacak.

Kent merkezinin Genel WC sorunu bitirilecek.

Şiddet mağduru kadınlar için; Kadın Danışma Merkezleri, Sığınma Evi, Psikolojik, Hukuksal, Evlilik danışmanlığı desteği sağlanacak.

Kentin manzaralı ve esintili yamaçlarındaki binaların kentsel dönüşüm kapsamına alınmasına çalışılacak.

Atıl kalmış olan Şehir garajı, Büyük Şehir Belediyesi ile anlaşma sağlanarak, Sivil Toplum Köyü olarak kent kullanımına kazandırılacak. Böylece eski garaj sanat ve kültür merkezine dönüştürülecek.

Her yağmurda kentin sular altında kalan bölgelerinin acil olarak kanalizasyon düzenlemesi yapılacak, yol üstü su kanallarıyla belli yerlerde oluşturulacak göletlerde suyun tutulması ve yaz dönemi tarım sulamasında kullanımı sağlanacak.

Engellilerin ve yoksul yaşlıların köylerdeki kesin sayısı saptanacak ve onlara bakmak zorunda olan kadınlar için işlerini kolaylaştırıcı bakım hizmetleri desteği verilecek.

Engellilerin kesin sayısı ve engellilik çeşitlerinin saptanmasından sonra her bir engelli gurubu için eğitim merkezleri açılacak, aileleri için dönemsel bakım desteği verilecek. Kaldırımlar, genel WCler engelliler gözetilerek düzenlenecek.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile Dağ köylerindeki öğrencilerin Tire’ye taşınması değil, yakın köylerin bir araya getirilerek mümkün olduğu kadar yerinde eğitim alması sağlanacak.

Acilen kız ve erkek öğrenci yurdu açılacak.

Ayrıştırmalı çöp toplama sistemleştirilecek, şehir içindeki çöpü ayrıştırmalı toplayanlara malzeme desteği verilecek.

Tire Spor Kulübü üzerindeki şaibeleri ortadan kaldırmak üzere göreve gelir gelmez yönetilme şeklini, hesap durumunu halka açıklanacak

Göreve gelir gelmez devralınan bilanço ve her yıl şubat ayında yıllık bilanço belediye kapısına asılarak halkla paylaşılacak.

BEŞİBİRYERDE PROJELERİNDEN BAZILARI

Planlı Yatırım, Verimli Üretim

Kentin doğu ve batı yakasına orta ölçekli, sebze ve meyvelerin donmuş paketlenme birimi olan iki soğuk hava deposu kurulacak.

Bölgede yetişen, ekonomik değeri yüksek ürünler için doğru bölgelerde kooperatifler kurarak üretimi destelenecek.

Zirai üretimde kullanmak üzere organik gübre (solucan gübresi gibi) üretici kooperatifi kurulacak.

Kenevir ekiminin ve urgancılığın teşvik edilmesi için hasattan sonra ıslatma göletleri oluşturulacak.

Tire Süt Kooperatifi ile hayvancılık, et ve süt ürünleri üzerine birlikte projeler üretilecek, Tarım ve Hayvancılık Meslek liseleri ve Meslek Yüksek Okulları açılması sağlanacak.

Turizmin kutup yıldızı

Tire’nin konaklama kapasitesini arttırmak için 3-4 yıldızlı otellerin yapılacak, şehir genelinde saptanacak en az 5 eski konağın butik otele çevrilecek.

Şehir genelinde saptanacak 4 konağın, yerel menülerin sunulduğu restoranlara çevrilecek.

Restorasyonu yapılan örneğin Kutu Han arastasında, tüm silinmeye yüz tutmuş el sanatları örneklerinin tanıtım ve satış dükkânlarını bir araya getirip, otantik bir çarşı yapılacak.

Kadın El Sanatları Kooperatifi üyelerinin üretimlerinin satıldığı bir merkez açılacak.

Beledi dokumasını kullanım alanlarıyla tanıtılacak.

Meme Kanseri Rehabilitasyon Köyü

Meme kanseri nedeniyle ameliyat olmuş hastanın, ameliyat sonrası yaşam kalitesini arttırmak, beslenme ve yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesi için Tire’nin seçilecek köyünde bir rehabiltasyon merkezi kurulacak. Bu merkezin bulunduğu köylerde yaşayan kişiler istihdam edilmiş olacak ve Tire merkezi esnafı ve turizmcileri için yeni ticaret gelirleri yaratılacak.

Kent Enstitüsü Kampüsü

Tire Çağdaş Eğitim Kooperatifi kurulacak. Bu kooperatif bünyesinde kurulacak kent kampüsünde; Okul öncesi, İlkokul, Orta Okul, Fen Lisesi, Özel Eğitim Okulu (öğrenme zorluğu olan ve üstün zekalı çocuklar için iki ayrı birim), Laboratuvarlar, Spor kompleksleri, Sanat atölyeleri, Hobi bahçeleri olacak.

Tire’nin gelir kaynakları ağırlıklı olarak hayvancılık ve tarım olması nedeniyle bu kampüsün olmazsa olmazı ‘’Akıllı Tarım Lisesi’’ Silivri örneği, ‘’Hayvancılık Lisesi’’ mutlaka açılacak.

Doğal yaşama dönüş