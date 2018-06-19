Dervişoğlu: En çok oyu AKP'den alacağız

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir 1. bölge 1. Sıra milletvekili adayı Müsavat Dervişoğlu, içerisinde şeker ve seçim bildirgesinin olduğu ilaç kutusuyla ‘’Bu herkese iyi gelecek’’ diyerek İzmir Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde basın açıklaması yaptı. İYİ Parti’nin İzmir’den iyi bir oy alacağını savundu

Süleyman Gülen- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir 1. bölge 1. Sıra milletvekili adayı Müsavat Dervişoğlu, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde halka seslendi. 16 Nisan 2017’de yapılan anayasa değişikliğinin bu seçimle yürürlüğe gireceğini ifade eden Dervişoğlu halkın 24 Haziran'da demokrasi ile tek adamlık arasında tercihte bulunacağını belirtti. Dervişoğlu ‘’ Bu seçimin sonucunda 16 Nisan 2017 tarihinde değişen anayasa bildiğiniz üzere yürürlüğe girecek. Türkiye, demokrasi ile tek adamlık arasında bir tercihte bulunacak. Biz İzmir’de siyaset yapıyoruz ve renkli bir kampanya dönemi geçiriyoruz. İzmir’e yakışan yol ve yöntemleri ve yine İzmir’ce bir lisanı tercih ederek yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Çünkü halkın İYİ Parti’den beklentisi bu. Başbakan Binali Bey 1 bölgeden, ikinci bölgeden muhalefet parti lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday. Dolayısıyla gönül arzu ederdi ki bu demokrasi şölenine Bahçeli Bey de dahil olsaydı. Hem Türkiye’nin değerlerini hem de Gazi Mustafa Kemal’in kantarında müştereken tartılabilseydi. İzmir’de siyaset kolay değildir. Buranın kendine mahsus değerleri var. Dolayısıyla görüntü kirliliğine, gürültü kirliliğine azami ölçüde özen göstermeye gayret sarf ediyoruz. Kampanyanın başında da çevreye vermemiz muhtemel zararlardan ötürü İzmir halkından özür dilemiştik. Şimdi 4 günlük bir takvim var. Bu takvimi doğru değerlendirmeye gayret sarf edeceğiz’’ dedi.

‘’İYİ Parti siyasi tıkanmışlığı ortadan kaldırdı’’



Türkiye’de siyasi tıkanmışlığın olduğunu ve bu tıkanmışlığın İYİ Parti ile ortadan kalktığını belirten Dervişoğlu ‘’ Bir siyasi tıkanmışlık vardı. O tıkanmışlık İYİ Parti’nin siyasi hayatımıza dahil olmasıyla ortadan kalktı. Muhalefet ve iktidar arasında tercihte bulunanları geçmiş seçimlerde de sahada çalıştığım için gayet iyi biliyordum. AKP’nin aldığı yüksek oranda oyu da yadırgıyordum. Vatandaşlarımıza sorduğumuz “Hem bu kadar şikayetçisiniz, hem de neden oy veriyorsunuz?” sorusuna açık ve net olarak “Oy verecek parti mi var?” cevabını veriyorlardı. Bu sebeple bir siyasi tıkanmışlıktan bahsetmek söz konusu. O siyasi tıkanmışlık aynı zamanda kutuplaşmayı da beraberinde getirmiştir. İYİ Parti’nin Türk siyasi hayatındaki varlığı bu siyasi tıkanmışlığa ve kutuplaşmaya son anlamı da taşımaktadır. Artık vatandaşın önünde bir alternatif vardır. O da İYİ Parti ve Meral Akşener’dir’’ diye konuştu.

‘’İYİ Parti en büyük oyu AKP’den alacaktır’’



16 yıldır Türkiye’de büyük yanlışların yapıldığını her alanda tahribatlar olduğunu dile getiren Dervişoğlu bütün bu tahribatlara iyi gelmek istediklerinin altını çizdi. CHP ve MHP’den yoğun şekilde oy alacaklarını belirten Dervişoğlu en büyük oyu ise AKP’den alacaklarını savundu. Dervişoğlu ‘’İzmir’de çok yüksek oranda oy alacağımıza inanıyorum. Hem AKP’nin hem CHP’nin 2002 seçimindeki yüzde 20 ve 30 bandına geri geleceklerine inanıyorum. Partimizle ilgili CHP’den yoğun oy aldığımıza dair rivayetler vardır, ki bu doğrudur. Yine partimizle ilgili MHP’den çok yüksek oranda oy alacağımıza dair rivayetler de doğrudur. Ama buradan ilan ediyorum, İYİ Parti en yüksek oranda oyu AKP’den alacaktır. İzmir yerelinde bu iddiamızı dile getirmekten büyük bir mutluluk duyuyorum’’ diye konuştu.

Hakaret ve husumet dilini aşmak, siyasete espiriyle yaklaşmak için üzerinde ‘İYİ Gelecek’ yazılı ilaç kutularını hazırladıklarını belirten Müsavat Dervişoğlu basın açıklamasının ardından doktor önlüklü öğrencilerle fotoğraf çektirdi.