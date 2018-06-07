Dervişoğlu: İzmir'den birinci çıkmamız kimseye sürpriz olmamalı

AK Parti’nin 2002’de İzmir’den aldığı oyu yeniden alamayacağını söyleyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dervişoğlu, ‘AK Parti 2002’de yüzde 18 oy almıştı. Yüzde 18’in üzerine koymak için İzmir’e ne yapmıştır? AK Parti 24 Haziran’da yüzde 18 alırsa öpsün başına koysun. Aynı seçimlerde CHP yüzde 29 oy almış. Onların da yüzde 30 bandında kalacağını düşünüyorum’ dedi

Ali Budak- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir 1. bölge 1. sıra Milletvekili Adayı Müsavat Dervişoğlu, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Genel Başkan Yardımcısı Dervişoğlu, Genel Başkan Meral Akşener’in 10 Haziran Pazar günü İzmir’de gerçekleştireceği ziyaretlere dair açıklama yaptı. Program hakkında detaylı bilgi veren Dervişoğlu ayrıca gündeme ilişkin de açıklamalarda bulundu. 24 Haziran erken genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine üzerinden net mesajlar veren Dervişoğlu’na İzmir İl Başkanı Koray Ükünç, kurucu İl Başkanı ve Milletvekili Adayı Yıldırım Ulupınar, Gençlik Kolları İl Başkanı ve Milletvekili Adayı Doğukan Demirel ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Partililer ve Dervişoğlu toplantı sonrasında ise Genel Başkan Akşener’in seçim kampanyasına destek olmak adına banka hesabına para yatırdı.

‘Bütün İzmirlileri davet ediyorum’

10 Haziran Pazar Günü Meral Akşener’in İzmir’e geleceğini belirten Dervişoğlu, ‘Bilindiği gibi 10 Haziran Pazar günü sayın Genel Başkanımız İzmir’e gelecekler. Önce Bergama’da Cumhuriyet Meydanı’nda sonra da Tire’de İtfaiye Meydanı’nda halkla buluşacak. O günün Kadir Gecesi olması sebebiyle de Gündoğdu Meydanı’nda, başka hiçbir siyasi partinin yapmadığı halk iftarı vereceğiz. Genel başkanımız manevi atmosferi bizimle paylaşmak isteyen İzmirlilere hitap etme imkanı bulacak. Tüm İzmirlileri halk iftarına davet ediyorum’ dedi.

İzmirliler, İYİ Parti’yi bağrına basmıştır

İzmir’in her ilçesinde bir İYİ Parti adayının sahada çalıştığını belirten Dervişoğlu, şöyle devam etti: Aldığımız işaretler fevkalade iyi. Halkın İYİ Parti’ye gösterdiği teveccühten son derece memnunuz. Görünen o ki İzmir halkı İYİ Parti’yi bağrına basmıştır. Sandıklar açıldığında da görülecektir ki, Türkiye’deki değişimin öncülüğünü yine İzmirliler yapmış olacaktır. Bunlar sıradan beklentiyi yansıtmıyor. Türkiye’nin İzmir’den beklentisini yansıtıyor. Türk Milleti siyasetteki bu sıkışmışlığı aşacaktır. İzmir buna öncülük edecektir. Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin yeniden fabrika ayalarına döndürülmesinin öncülüğünü yapacaktır.

Rakiplerimize 500 milyonun üzerinde devlet yardımı yapıldı

Başka partilerle spekülasyona girmek istemediğini ifade eden Dervişoğlu, ‘Elbette ki bütün siyasi partilerimiz İzmir için önemlidir. Başka yerlerde olmayan güzel bir süreç geçiyoruz. İzmir hakaret, husumet, hamaset dilini kabul eden bir kent değil. Burada dışlayandan ziyade kucaklayan, entegre eden bir kültür dokusunun içindeyiz. Bu İzmir’in güzelliğidir ve İzmir’e yakışıyor. Biz devlet yardımı almıyoruz. Kendi ekonomik imkanlarımız ve dost çevremizden aldığımız destekle sürdürüyoruz. Rakiplerimize yaklaşık 500 milyonun üzerinde bir devlet yardımı yapıldı. Bunun yarısından fazlasını iktidar partisi alıyor. Onun yarısı kadarını da CHP alıyor. Haksız bir rekabetle karşı karşıya olduğumuzu belirtmek isterim’ yorumunda bulundu.

Asıl büyük İzmir mitingi, ikinci turda

İYİ Parti Lideri Akşener için 10 Haziran sonrasında ve 24 Haziran öncesinde büyük bir İzmir mitingi planlamak istediklerini ifade eden Dervişoğlu, şöyle konuştu: Biz bunu çok arzuluyoruz ama genel başkanımız 22 Haziran’da İstanbul’da bulunacaklar. Takvimde el verişli bir boşluk olursa büyük İzmir mitingi kampanyanın son günlerine doğru düşünüyoruz. Asıl düşündüğümüz İzmir mitingi ikinci tura kalınca gerçekleşecek. Bu miting İzmir’e daha çok yakışan da bir miting olur.

İzmir’e çağrı, Erdoğan’ı kim yenecekse ona oy versinler!

‘Biz bu ceberut iktidardan kurtulmak istiyoruz’ diyen Dervişoğlu, ‘İkinci tura Tayyip Erdoğan’ı yenecek bir rakiple çıkmak istiyoruz. İzmir halkına çağrımdır. İkinci turda Tayyip Erdoğan’ı kim yenecekse ona oy versinler. Türkiye’yi yeni bir maceraya sürüklenmekten kurtarsınlar. İzmir bugüne kadar her türlü faydalı değişimin öncülüğünü yapan bir kenttir. Şimdi de buna hazır olduğunu görüyorum. Bu iktidarın yanlış uygulamaları yüzünden ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunuyoruz. Gençliğin umutları karardı. Bu millet bu iktidara dur diyecek. Bunun için de tercihinin doğru olduğunu temin etmek gibi bir görev var’ ifadelerini kullandı.

Hem AK Parti’ye hem CHP’ye 2002 hatırlatması!

AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 Kasım genel seçimlerinde aldığı oy oranına dikkat çeken Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: AK Parti o dönem İzmir’de yüzde 18 oy almıştı. Yüzde 18’in üzerine koymak için İzmir’e ne yapmıştır? AK Parti 24 Haziran’da 2002 yılındaki oy bandına geri dönecektir. Bugün de şayet yüzde 18 alırsa öpsün başına koysun. Bu siyasi tablo Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 3. sıradaki adayının seçilemeyeceğini gösteriyor. Binali Yıldırım İzmir’e önem göstersin yoksa 3. sıradaki adayı kazanamıyor. Gelsin biraz çalışsın. Aynı seçimlerde CHP yüzde 29 oy almış. Daha sonra yaşamımıza müdahale gelir diyerek merkez sağ seçmen CHP’den yana oy kullanmış. İYİ Parti kurulduktan sonra CHP’nin de yüzde 30 bandında oturacağını düşünüyorum. Toplam yüzde 48 oluyor. Diğer partiler yüzde 52’yi paylaşacak. İYİ Parti bunun kaçını alır? 20’sini de alır 35’ini de alır.

‘İzmir’den birinci parti olarak çıkmamız sürpriz olmamalı!’

İYİ Parti’nin İzmir’de birinci parti de ikinci parti de çıkabileceğini belirten Dervişoğlu, ‘İzmirli bize ne kadar teveccüh edecek onu sandıklar açılınca göreceğiz. Bizim sahadan aldığımız işaretler itibariyle birinci parti olmaya çok yakın görünüyoruz. İYİ Parti İzmir’den birinci parti çıkarsa kimse açısından sürpriz olmamalı. Demokrasi güneşinin İzmir’den doğacağına inanıyorum. İzmir tarih boyunca bunu birkaç kez yapmıştır. İkinci turda kim kazanacaksa İzmirli oy kullanma tercihini ona göre şekillendirsin. İzmir gereğini yapsın ve Türkiye’yi ödüllendirsin’ diyerek sözlerini tamamladı.