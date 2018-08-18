Dervişoğlu’ndan seçim mesajları!

İYİ Parti İzmir İl Teşkilatı’nın Kurban Bayramı nedeniyle il binasında gerçekleştirdiği törende konuşan Dervişoğlu, “TBMM’de 42 milletvekili ile temsil edilen bir parti konumuna geldik. Beklentimiz daha yüksekti. Gönül daha iyi bir sonuç elde etmeyi isterdi. Şimdi tüm hazırlıklarımızı yerel seçimlere göre yapacağız. 1 Eylül’den sonra heyetlerle 81 ile dağılacağız” dedi

Ali Budak- İYİ Parti İzmir İl Teşkilatı, Kurban Bayramı nedeniyle il binasında gerçekleşen törende bir araya geldi. Bayramlaşma programında Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir İl Başkanı Koray Ükünç ve teşkilat mensupları yer aldı. Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Dervişoğlu törende yaptığı konuşmada, kısa sürede kurulan bir parti olmalarına karşın TBMM’de 42 milletvekili ile temsil edilmelerine vurgu yaptı. Dervişoğlu yerel seçimlerde de büyük bir başarıya imza atmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.



“Beklentimiz daha yüksekti ancak engeller çoktu”

24 Haziran seçimlerinden beklentilerinin daha yüksek olduğunu ancak önlerine çıkarılan engeller nedeniyle daha fazla sayıda vekili meclise gönderemediklerini söyleyen Dervişoğlu, “Zamana sıkıştırılmış işler yaşıyoruz. Parti teşkilatımız kuruldu. Kongrelerle meşgul olduk. Baskın seçimle karşı karşıya bırakıldık. Çok başarılı sayılan bir seçim sonucuyla TBMM’de 42 milletvekili ile temsil edilen bir parti konumuna geldik. Beklentimiz daha yüksekti. Ancak önümüze çıkarılan engeller nedeniyle bu beklentiye karşılık bulamayan arkadaşlarımız oldu. Gönül daha iyi bir sonuç elde etmeyi isterdi. Sizlerin emeğiyle, alın teriyle sizleri mecliste temsil etmek üzere görevlendirildim. Sadece vekiliniz değil mücadele arkadaşınızım. Bundan sonra göreceksiniz ki her şey daha iyi olacak” diye konuştu.

1 Eylül’den sonra 81 ilde seçim çalışmalarını başlatacağız

Önlerinde yerel seçim olduğunu ve en kısa zamanda çalışmalara başlayacaklarını belirten Dervişoğlu, şöyle devam etti: Önümüzde yerel seçim var. Yerel seçim için hazırlıklara başladık. 1 Eylül’den sonra heyetler halinde 81 ile dağılacak, il ve ilçelerde belediye başkan adaylarımızı belirleyeceğiz. Yerel seçimlerden büyük bir başarıyla çıkmayı hedefliyoruz. Kongremizi tamamladık. Başkanlık divanı yeniden teşkil edildi. GİK ve Başkanlık Divanımızın yüzde ellisi yenilendi. Yeni bir kadroyla yolculuğumuza başlıyoruz. Teşkilatımızda boşalan kademelere ikamelerde bulunacağız. Tüm hazırlıklarımızı yerel seçimlere göre yapacağız. Allahın izniyle yerel seçimlerden büyük bir başarıyla çıkmaya muvaffak olacağız. Desteğinize her zamanki gibi ihtiyacımız var. Siz bir yapıyı sıfırdan ele alarak siyasi parti konumuna taşıdınız. Yerel yönetimden başlayarak iktidara taşıyacağız. Bayram tadında nice bayramlar diliyorum.