Devlet Bahçeli: Fırat'ın doğusuna müdahale bekliyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörle mücadeleyi kesintiye uğratmamak, yarıda bırakmamak için Fırat'ın doğusunda beklenen müdahaleyi Türk milleti arzulamaktadır. Biz de gerçekleşeceği inancındayız" dedi.

Bahçeli, bir soru üzerine ABD'nin çok kişinin beklemediği bir anda Suriye'den askerlerini çekeceğine dair görüşünün Türkiye'de yankı bulduğunu, ABD'de ise Türkiye'den daha fazla yankı bulduğunu vurguladı. Bu kararın gerçek sebeplerinin ne olduğunu tam kestirmenin, bilmenin mümkün olmadığının altını çizen Bahçeli, "Bunu öğrenebilmenin tek bir yolu vardır; o da ülkeyi yöneten değerli şahsiyetlerin konuları incelerken, kamuoyunda bilmesi gereken boyutlarıyla da bilgilendirmelerinde yarar vardır. Muhalefet partisi olarak ABD'nin ani kararının önünde ve arkasında ne yatmaktadır bunu bilemiyorum ama tahmin etmemek de mümkün değildir. Onu da tahmin edebilecek bir birikim içinde olduğumuzu da ifade etmek isterim" diye konuştu.

Tam destek

Türkiye'nin terörle mücadelede çok keskin ve kararlı bir tutumu olduğuna işaret eden Bahçeli, bunun Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları olarak ortaya konduğunu ve hayırlı sonuçların elde edildiğini dile getirdi. Bahçeli, "Terörle mücadele kesintiye uğratmamak yarıda bırakmamak için Fırat'ın doğusundaki beklenen müdahaleyi de Türk milleti arzulamakta. Biz de gerçekleşeceği inancındayız. Terörle mücadelede de bugünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne MHP olarak tam desteğimizi sürdürmekteyiz" dedi.