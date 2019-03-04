Doğan'dan muhtarlara bina sözü

AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan, mahalle muhtarlarına müjdeyi verdi. Muhtarların daha rahat ve modern şekilde çalışmalarını sağlayacak olan 'Muhtarlık Hizmet Binaları' projesini açıklayan Doğan, muhtarlara ayrıca yardımcı eleman sözü de verdi.

Cumhur İttifakı Karabağlar Belediye Başkan Adayı Ak Parti'li Doğan, 58 mahalleden oluşan Karabağlar'da muhtarlık binalarının bakımsızlığından ve küçüklüğünden hem vatandaşların hem de muhtarların rahatsız olduğunu dile getirdi. Karabağlar'ı mahalle mahalle gezerek muhtarlarla istişarede bulunmaya devam edeceğini söyleyen Doğan, Karabağlar'ın geleceğini ortak akılla kuracaklarını belirtti.

Karabağlar'ın toplam 58 mahallesi olduğunu dile getiren Doğan, "Muhtarlarımız mahallelerin temsilcisi ve o mahallenin sorunlarını çözmek için çalışan arkadaşlarımız. Büyük zorluklarla mücadele ettiklerini biliyoruz. Bir çok mahallemiz Anadolu'daki ortalama ilçelerden daha yoğun bir nüfusa sahip. Hizmet alanları koşulsuz şartlar altında. Öncelikle muhtarlarımızın çalışma alanı olan ofislerini düzenleyecek hem görsel açısından etkileyici hem de rahat çalışabilecekleri alanlar inşa edeceğiz" dedi.

Faturaları belediye karşılayacak

Muhtarlıkların giderlerinin de belediye tarafından karşılanacağını vurgulayan Doğan, "Faturalarını ibraz etmeleri koşuluyla muhtarlıkların elektrik, su, ısınma ve internet giderleri belediyemiz tarafından karşılanacak. Böylece hem muhtarlarımız maddi anlamda nefes almış olacak, hem de daha iyi hizmet vermelerinin önü açılacak" ifadesini kullandı.

Yaşanabilir Karabağlar'ı inşa edeceğiz

İyi bir planlamayla birlikte Karabağlar'ı muhtarlarla birlikte çalışarak güzelleştireceğini söyleyen Doğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Yeşil alanların olduğu ve sosyal donatı alanlarıyla vatandaşların mutlu yaşayacağı Karabağlar'ı inşa etmek için bu seçimi kazanmamız gerek. Yaşanabilir bir Karabağlar'ı, mahallesinde vatandaşların bütün dertlerini anlattığı muhtarlardan görüşleri alacağız ve projelerini ona göre geliştireceğiz."