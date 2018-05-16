Doğruyol: İYİ Parti'nin millete olan sevgisi karşılık bulacak

İYİ Parti İzmir Milletvekili aday adayı Ahmet Doğruyol, 24 Haziran'daki seçimin Türkiye'nin bir çıkış yolu bulması ve milletin sıkıntılarının çözümü için büyük önem taşıdığını söyledi. Vatandaşların İYİ Parti'yi adalet, hoşgörü ve güveni sağlayacak, milletin derdiyle dertlenecek bir parti olarak gördüğünü söyleyen Doğruyol, "İYİ Parti kurulduğu günden bu yana sürekli büyüyor, oy kazanıyor. Parti olarak milletimize olan sevgimize karşılık bulacağız. Milletimizin bize olan güvenini de boşa çıkarmayacağız. Güneşli bir 25 Haziran sabahına hep birlikte uyanacağız" dedi

Seçim çalışmalarını sürdüren ve bu süreçte çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinleyen İYİ Parti İzmir Milletvekili aday adayı Ahmet Doğruyol, ekonomik endişenin son dönemde giderek arttığını söyledi. Türkiye'de hukuka güvenin azaldığını, ailelerin çocuklarının geleceğiyle ilgili çekince duyduğunu belirten Doğruyol, vatandaşların yeniden morallenmek için ve huzura kavuşmak için İYİ Parti'yi bir çıkış yolu olarak gördüğünü kaydetti.

Genel Başkanımızın verdiği güven topluma yansıdı

Doğruyol, "Genel Başkanımız, bugüne kadar duruşundan hiç taviz vermedi. Cesareti, beden dili ve özgüveni Türk milletine hep umut ve güven verdi. Sokaktaki vatandaşın taleplerini yüksek sesle dile getirdi, gündeme taşıdı. Parti olarak projelerimiz de yine milletimizin beklentilerine göre şekillendi. Genel Başkanımızın verdiği güven, vatandaşa da yansıdı. Toplumun her kesiminden İYİ Parti'ye büyük teveccüh var. Özellikle kadınlarımız ve gençlerimiz arasında da ilginin giderek arttığını görmek beni mutlu ediyor. Bunu gördüğüm için seçimlerle ilgili iddialı konuşuyorum, milletimizin İYİ Parti'yi göreve getireceğini söylüyorum" dedi.

İYİ Parti ile İzmir gönül bağı kurdu

İzmir'in İYİ Parti'ye iktidar yolunu açacağını belirten Doğruyol, "İzmir; çağdaş, modern, vatansever, aydınlık insanların yaşadığı simge bir kentimiz. Bu kentte yaşamaktan büyük onur duyuyorum. İzmirliler, Türkiye'nin nereye gittiğinin ve yaşadığı sıkıntıların farkında. İşte bu noktada İYİ Parti ile İzmir'in özel bir gönül bağı kurduğunu görüyorum. İzmir, İYİ Parti'de karar kaldı. Bunu seçimlerde göreceğiz. Tek düşüncemiz milletimizin birlik ve beraberliği, vatandaşlarımızın da huzurudur. Az kaldı, 25 Haziran sabahı İYİ Parti iktidarı geliyor" diye konuştu.