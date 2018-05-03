Doğruyol: ‘Kişisel hırsım yok, millete hizmet için adayım’

İYİ Parti İzmir Milletvekili aday adayı Ahmet Doğruyol, İYİ Parti Genel Merkezine giderek başvurusunu yaptı. Partinin genel merkezine giderek resmi adaylık başvurusunda bulunan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aday Adayı Ahmet Doğruyol, ‘Elimi taşın altına koyarak, devlet ve milletin menfaati için İYİ Parti'den İzmir Milletvekili aday adayı oldum. Siyasete hiçbir ayrım gözetmeden, kimseyi ötekileştirmeden, milletimize hizmet etmek için atıldım’ dedi

Ali Budak- 24 Haziran'da yapılacak seçimde İYİ Parti'den milletvekili adayı olabilmek için sendika başkanlığından istifa ederek yola çıktığını belirten Ahmet Doğruyol, partinin genel merkezine giderek resmi adaylık başvurusunda bulundu. Elini taşın altına koyarak, devlet ve milletin menfaati için İYİ Parti'den İzmir Milletvekili aday adayı olduğunu söyleyen Doğruyol, ‘Hiçbir ayrım gözetmeden, kimseyi ötekileştirmeden, milletimize hizmet etmek için siyasete atıldım. Kişisel hırs ve beklenti ile değil, Türkiye'nin sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak için yola çıktım’ dedi. İzmir'in kendisi için çok özel olduğunu da belirten Doğruyol, ‘Bu kente hizmet etme düşüncesi bile benim için büyük gurur ve heyecan kaynağıdır’ diye konuştu.

‘Her zaman hak ve hukukun yanında oldum’



Daha önce 9 dönem Türkiye Kamu Sen İzmir İl Temsilciği ve 18 yıl da Türk Sağlık Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatan Doğruyol, ‘Sendika başkanlığım sürecinde çizgimi hiç değiştirmedim. Her zaman çalışanların hak ve hukukunu korumak için mücadele ettim. Profesöründen hizmetlisine kadar herkesin yanında oldum. Ancak bunları yaparken, Türkiye'nin sorunlarına da hiçbir zaman kayıtsız kalmadım, görüşlerimi de açıkça ortaya koydum. Kimseden çekinmeden, Türkiye'nin menfaati için doğrunun yanında, yanlışın da her zaman karşısında oldum. Dış tehditlere maruz kalan, ekonomik sıkıntılarla uğrayan ülkemize, hizmet etmek ve sorunların çözümüne katkı sağlamak için yola çaktım’ dedi.

‘Ülkemizin değerini bilmeliyiz’



‘Hiçbir dil, din, mezhep ve ırk ayrımı gözetmeksizin, bu ülkeye ihanet etmeyen her vatandaş başımızın tacıdır’ diyen Doğruyol, şöyle devam etti: Türk milletinin birlik ve beraberliği her şeyden daha önemlidir. O yüzden bu ülkemizin değerini bilmeli, kişisel hırs ve kaygıları bir kenara bırakarak Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi ve tehditlerin savuşturulması için mücadelemizi sürdürmeliyiz. Ben de bu düşünceler ile milletvekili aday adaylığımı açıkladım.

İzmir, İYİ Parti'yi sevdi



Toplumun farklı kesimleriyle iç içe olduğunu, onların talep ve beklentilerini çok iyi bildiğini belirten Doğruyol, İYİ Parti'nin de İzmirliler tarafından benimsendiğini söyleyerek, ‘İYİ Parti'ye olan ilgi her geçen gün arttı. Bunun sandığa yansıyacağından de şüphem yok. İzmir benim için çok özeldir ve yeri hep ayrıdır. Hayatımın en güzel günlerini burada geçirdim. Kaderimin İzmir ile birleştiğini söyleyebilirim. Bu kente hizmet etme düşüncesi bile benim için büyük heyecan kaynağı. Türkiye'nin vatansever, aydın ve modern insanlarının yaşadığı İzmir, her şeyin en iyisini ve en güzelini hak ediyor’ diye konuştu.