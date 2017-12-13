Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki kadro kıyımı Meclis gündeminde

DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik'in göreve geldikten sonra üniversitede başlattığı kadro kıyımının yaptığımız haberinde rektöre sorularımız olmuş ancak cevap alamamıştık. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, bu sorularımızı bir soru önergesi ile Başbakan Binali Yıldırım'a sordu

Ali Budak-



İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman'ın görevden alınmasının ardından vekaleten rektörlüğe atanan Prof. Dr. Erdal Çelik hakkındaki iddialar bitmiyor. DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik'in göreve geldikten sonra üniversitede ciddi bir kadro kıyımına başladığı ve ticari ilişkileri olan kişilere ve kendine yakın olanlara kadro tahsisi yaptığı iddiaları ise kayıtlarda da yer alıyor. Prof. Dr. Çelik'in 'cemaat bağlantılı iddiasıyla yargılanan işadamından hisse aldığı' iddialarını CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan geçtiğimiz günlerde Meclis gündemine taşımış ve Başbakan'a sormuştu.

Ortaklara kadro

Çelik'in hastane başhekimliğine atadığı Prof. Dr. Mete Edizer ve genel sekreter vekilliğine atadığı Yrd. Doç. Dr. Recep Yiğit ile olan ticari ilişkileri Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarında da yer alıyor. Ahmet Cevdet Oral'a açılan soruşturma sonrası FETÖ Komisyonu'nun lav edildiği, Net Enerji'deki ortağı Mustafa Bilen'i FETÖ üyesi diye ihbar ettiği, Bilen yerine Prof. Dr. Mete Edizer ve Genel Sekreter vekilliğine atadığı Yrd. Doç. Dr. Recep Yiğit ile ortak olduğunuz iddiası Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alıyor. Bu doğru mudur? Eğer doğruysa ticari ortaklığınızı kamusal gücünüz çerçevesinde kullanıp, üniversite içinde kadrolaşmanızı nasıl açıklayacaksınız?

'Somut ve hukuki gerekçeler neler?'

Rektör vekili Prof. Dr. Çelik'e hakkında ortada dolaşan çok sayıda iddia hakkında sorduk ancak bir cevap alamadık. Konu hakkında görüş almak istediğimiz CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise 'DEÜ'de yaşananlarla ilgili geçtiğimiz günlerde de soru önergesi hazırladık ve gazetenizin haberi sonrası konuyla ilgili cevap bekleyen çok fazla soru ortaya çıktı. Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğü'nün 96. maddeleri gereğince Başbakan Sayın Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda önerge hazırladık. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi vekili Prof. Dr. Erdal Çelik hakkında üniversite içinde kadrolaştığı iddialarından oluşuyor. Bu bağlamda;

*İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Recep Yiğit aracılığıyla Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Çukurova, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Çınar ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Süral Özer'in istifasını istemiş midir? İstediyse bunun somut ve hukuki gerekçesi nedir?

*Dokuz Eylül Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün zamanında FETÖ ile bağlantısı olabilecek çalışanlar hakkındaki bilgi ve belgeleri incelemek için üç kişilik komisyon kurulmuştur. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Çukurova'nın da üyesi olduğu DEÜ FETÖ Komisyonu'nun lav edilme nedeni nedir? Prof. Dr. Bülent Çukurova'nın görevinden alınma nedeni ile komisyon üyesi olması arasında bir bağlantı var mıdır?

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcılığı'na önceki dönem enstitünün müdürlüğünü yapan Prof. Dr. Kemal Arı atanmıştır. Ancak Kemal Arı'nın hukuki olarak bu yardımcılığa atanamayacağı çünkü önceki dönemlerden soruşturma geçirdiği ve 5 yıl boyunca idari görevde üst makama atanamayacağı yönünde ceza aldığını bilinmektedir. Kemal Arı neden ve nasıl atanmış, sonrasında ise (1 ay içinde) neden görevden almıştır? Görevden alma nedeni cezalı olmasıyla mı ilgilidir yoksa başka bir sebebi var mıdır? DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik'in göreve geldikten sonra üniversitede başlattığı kadro kıyımını geçtiğimiz günlerde haberleştirdik. Sonrasında Çelik'e cevaplaması için sorduğumuz sorulara ise cevap alamadık. Çelik'in Net Enerji'deki ortaklarını başhekim ve genel sekreter yapmasını daha önce meclise taşıyan CHP Milletvekili Murat Bakan 'a konuyla ilgili görüşlerini sorduğumuzda 'DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Çelik'in göreve gelmesi sonrası başladığı kadro kıyımını ve ortaklarına kadro verdiği iddialarını daha önce de Meclise taşıdık. Konuyla ilgili şimdi de gazetenizin iddialarını Meclise taşıyoruz. Çelik konuyla ilgili cevap vermediğine göre konuyla ilgili Başbakan açıklama yapacak' dedi.İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman'ın görevden alınmasının ardından vekaleten rektörlüğe atanan Prof. Dr. Erdal Çelik hakkındaki iddialar bitmiyor. DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik'in göreve geldikten sonra üniversitede ciddi bir kadro kıyımına başladığı ve ticari ilişkileri olan kişilere ve kendine yakın olanlara kadro tahsisi yaptığı iddiaları ise kayıtlarda da yer alıyor. Prof. Dr. Çelik'in 'cemaat bağlantılı iddiasıyla yargılanan işadamından hisse aldığı' iddialarını CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan geçtiğimiz günlerde Meclis gündemine taşımış ve Başbakan'a sormuştu.Çelik'in hastane başhekimliğine atadığı Prof. Dr. Mete Edizer ve genel sekreter vekilliğine atadığı Yrd. Doç. Dr. Recep Yiğit ile olan ticari ilişkileri Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarında da yer alıyor. Ahmet Cevdet Oral'a açılan soruşturma sonrası FETÖ Komisyonu'nun lav edildiği, Net Enerji'deki ortağı Mustafa Bilen'i FETÖ üyesi diye ihbar ettiği, Bilen yerine Prof. Dr. Mete Edizer ve Genel Sekreter vekilliğine atadığı Yrd. Doç. Dr. Recep Yiğit ile ortak olduğunuz iddiası Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alıyor. Bu doğru mudur? Eğer doğruysa ticari ortaklığınızı kamusal gücünüz çerçevesinde kullanıp, üniversite içinde kadrolaşmanızı nasıl açıklayacaksınız?Rektör vekili Prof. Dr. Çelik'e hakkında ortada dolaşan çok sayıda iddia hakkında sorduk ancak bir cevap alamadık. Konu hakkında görüş almak istediğimiz CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise 'DEÜ'de yaşananlarla ilgili geçtiğimiz günlerde de soru önergesi hazırladık ve gazetenizin haberi sonrası konuyla ilgili cevap bekleyen çok fazla soru ortaya çıktı. Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğü'nün 96. maddeleri gereğince Başbakan Sayın Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda önerge hazırladık. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi vekili Prof. Dr. Erdal Çelik hakkında üniversite içinde kadrolaştığı iddialarından oluşuyor. Bu bağlamda;*İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Recep Yiğit aracılığıyla Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Çukurova, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Çınar ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Süral Özer'in istifasını istemiş midir? İstediyse bunun somut ve hukuki gerekçesi nedir?*Dokuz Eylül Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün zamanında FETÖ ile bağlantısı olabilecek çalışanlar hakkındaki bilgi ve belgeleri incelemek için üç kişilik komisyon kurulmuştur. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Çukurova'nın da üyesi olduğu DEÜ FETÖ Komisyonu'nun lav edilme nedeni nedir? Prof. Dr. Bülent Çukurova'nın görevinden alınma nedeni ile komisyon üyesi olması arasında bir bağlantı var mıdır?Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcılığı'na önceki dönem enstitünün müdürlüğünü yapan Prof. Dr. Kemal Arı atanmıştır. Ancak Kemal Arı'nın hukuki olarak bu yardımcılığa atanamayacağı çünkü önceki dönemlerden soruşturma geçirdiği ve 5 yıl boyunca idari görevde üst makama atanamayacağı yönünde ceza aldığını bilinmektedir. Kemal Arı neden ve nasıl atanmış, sonrasında ise (1 ay içinde) neden görevden almıştır? Görevden alma nedeni cezalı olmasıyla mı ilgilidir yoksa başka bir sebebi var mıdır?