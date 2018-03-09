Dün randevu vermeyen MHP'den bugün yeni adım

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hazırladıkları seçim güvenliği raporunu iletmek istedikleri ancak randevu taleplerine olumsuz yanıt veren MHP'nin, bugün bir yetkili isim tarafından raporu kendilerinden talep edildiğini söyledi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı yazılı açıklamada, dün (8 Mart) seçim güvenliğine ilişkin hazırladıkları raporu iletmek için randevu istedikleri MHP Grubunun kendilerine olumsuz yanıt verdiğini anımsatarak şu ifadeleri kullandı: "Az önce MHP Grubu, Grubumuzdan dün Adalet ve Kalkınma Partisi grubuna ilettiğimiz seçim güvenliğine ilişkin raporumuzu talep etmiştir. Dün Randevu talebimizi reddeden MHP'nin kendi tutumlarıyla bağdaşmayan, kendi açıklamalarını yalanlayan, kendi kendini tekzip eden bu tavrını hayretle ve ibretle kamuoyuyla paylaşıyoruz. MHP'nin bir görevli aracılığıyla değil yetkili bir ismi tarafından, partiler arası iletişim nezaketine uygun bir şekilde raporun talep edilmesi durumunda taleplerinin değerlendirileceğini kamuoyuna iletiyoruz."