"Ekmeğinizi, işinizi, aşınızı kim büyütecekse, oyunuzu ona verin"

CHP Milletvekili Ednan Arslan, Menderes Belediye Başkan adayı Mustafa Kayalar ile katıldığı iki mahalle ziyaretinde vatandaşlara seslendi

CHP Menderes Belediye Başkan adayı Mustafa Kayalar'ın seçim çalışması, Milletvekili Tacettin Bayır'dan sonra Ednan Arslan'dan da gelen destekle farklı bir boyut kazandı. Oğlananası ve Bulgurca mahallelerinde vatandaşlara seslenen Arslan, "17 yıldır sorunları halının altına süpürüyorlar. Çiftçinin ekmeğini iyice küçülttüler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel kalkınmayı başlattı. Üreticinin yüzü, onunla güldü. İzmir kırsalındaki bu diriliş, Tunç Soyer başkanımızla devam edecek. Sizden isteğimiz şudur; ekmeğinizi, aşınızı, işinizi kim büyütecekse, oyunuzu ona verin" dedi.

31 Mart'ta gereğini yapın

"Büyükşehir'de Tunç Soyer, Menderes'te Mustafa Kayalar, sizin ekmeğinizi büyütmek için görev istiyor" diyen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mustafa Kayalar arkadaşım, sizden biri, sizin evladınız, kardeşiniz. Bu arkadaşımız, Menderes'i ileriye götürür diye tercih edildi. Kayalar'ı size emanet ediyorum. Bu emanete sahip çıkın ve 31 Mart'ta gereğini yapın. Bunca zamandır sizin emeğinize, güveninize ihanet edenleri sandığa gömün. Kaderine terk edilmiş mahalle olmaktan kurtulmak istiyorsanız, oyunuzu Mustafa Kayalar ve Tunç Soyer'e vermeniz lazım."

Soyer-Zeybekci kıyaslaması

CHP Milletvekili Ednan Arslan, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ile AKP'nin adayı Nihat Zeybekci'yi şu sözlerle kıyasladı: "Biri, 10 yılda Seferihisar'ı dünya markası yaptı. Diğeri de Ekonomi Bakanı olarak Türk ekonomisini batırdı. Seferihisar'ı dünyaya açan kişi mi İzmir'e faydalı olur, ekonomiyi çökerten mi? Tercih sizindir."

CHP Menderes Belediye Başkan adayı Mustafa Kayalar, vekil Arslan ile birlikte yaptığı ziyaretlerde vatandaşlardan çok büyük ilgi gördü. Kayalar, "Seçildiğim takdirde, doğumdan ölüme, bir insanın her anında halkımızın yanında olacağım. Halkımdan kaçmayacağım, aksine her zaman onların arasında bulunacağım, dertlerine çare bulmaya çalışacağım. Belediyenin parasını, kendi param gibi en doğru şekilde harcayacağım" diye konuştu.