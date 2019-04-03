Ekrem İmamoğlu İzmir'e geliyor

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı rakibi Binali Yıldırım'dan yaklaşık 20 bin fazla oy alarak kazanan ve YSK tarafından mazbatasının teslim edilmesini bekleyen CHP'li Ekrem İmamoğlu, yarın İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer ile bir araya gelecek. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda iki yeni başkanın da katılacağı bir program düzenlenecek.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılan yerel seçimlerden, CHP ile İYİ Parti'nin kurduğu Millet İttifakı'nın Ankara, İstanbul ve İzmir'deki CHP'li adayları galip ayrıldı. İstanbul'da, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ı geride bırakarak seçimin galibi olan Ekrem İmamoğlu, dün Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'aün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'i ziyaret etmiş ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen, mevkidaşı Mansur Yavaş ile bir araya gelmişti. İmamoğlu, daha sonra Yavaş ile birlikte, Ankaralılara hitap etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın saat 17.00'de benzer bir program için İzmir'e gelecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret edecek olan çiçeği burnunda başkan İmamoğlu, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda İzmirliler ile buluşacak. Programın saati ise 18.00.