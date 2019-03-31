Ekrem Oran: Biz kazanacağız, Çeşme kazanacak

Millet İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Ekrem Oran, 1009 nolu sandıkta, eşi Nuriş Oran ve oğlu Nazım Çetin Oran ile birlikte oyunu kullandı.

Öğle saatlerinde, eşi ve oğluyla birlikte, Alaçatı Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu'na oyunu kullanmaya gelen Ekrem Oran, okul bahçesindeki ve koridorlardaki vatandaşlarla selamlaşarak, oyunu kullanacağı 1009 nolu sandığa gitti. Sandık kurulu üyelerinin ellerini sıkarak, görevlerinde başarılar dileyen Oran, oyunu kullandıktan sonra zarfı sandığa atmadan önce eşinin de oyunu kullanmasını bekledi. Oran, Eşinin de oyunu kullanmasının ardından, eşi ve oğlu Nazım Çetin Oran ile birlikte sandığa zarfları atarak, Çeşme için hayırlı olmasını diledi.

Daha çok iş, aş

Oyunu kullanmasının ardından kısa bir açıklama yapan Belediye Başkan Adayı Oran, "Herkese daha çok iş, herkese daha çok aş ve daha mutlu Çeşme için çıktığımız bu yolda, az önce eşim ile birlikte oyumuzu kullandık. Seçim kampanyamız boyunca söylediğim gibi, şimdi de söylüyorum; 'Biz kazanacağız, biz kazanacağız, Çeşme kazanacak" dedi.