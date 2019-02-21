Ekrem Oran'dan sanayi sitesi sözü

CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Ekrem Oran, Çeşme ve Alaçatı'daki küçük sanayi sitesi sorununun çözüleceğini söyledi.

Alaçatı'daki küçük sanayi sitesini ziyaret eden Oran, sanayi sitesi esnafı ile yaptığı söyleşide, şehir içinde kalan ve sıkıntı yaratan sanayi sitelerinin şehir dışında, modern bir sanayi sitesi yapılarak çözüleceğini anlattı. Güne, Alaçatı Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla kahvaltı ederek başlayan Belediye Başkan Adayı Oran, küçük sanayi esnafının da, müşterilerinin de memnun olmadığını belirterek, "Sanayi sitelerimizin arıtması yok. Otopark, depolama sorunları var. Şehir içinde kalmaları da bir dizi sorunu beraberinde getiriyor. Çeşme turizmde büyüyecekse, daha çok otel açılacaksa, turizmi 12 aya çıkarmaya çalışıyorsak, benim küçük sanayi esnafımın da, arıtması, otoparkı, depoları da olan modern bir sanayi sitesi olmalı. Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile el ele, kol kola, ayrıca İzmir Ticaret ve Sanayi İl Müdürlüğü ile birlikte, Belediye Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanarak yapacağım. Küçük sanayi esnafımız, Çeşme'ye ve kendilerine yakışan, altyapı sorunu olmayan modern dükkanlarına kavuşacak" diye konuştu.