Ekrem Oran STK ziyaretlerine başladı

31 Mart yerel seçimleri için saha çalışmalarını yoğunlaştıran Çeşme CHP Belediye Başkan Adayı Ekrem Oran, STK ziyaretlerine de başladı.

ÇYDD Çeşme Şubesi Olağan Kongresi'ne konuk olarak katılmasının ardından, Atatürkçü Düşünce Derneği Çeşme Şubesi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi, Çeşme Kent Konseyi ve Çeşme Motosiklet Kulübü Derneği'ni, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, Kadın Kolları Başkanı Şenis İridere, Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Aday Adayları ve partililer ile birlikte ziyaret eden Ekrem Oran, projeleri hakkında bilgi verirken, STK yöneticilerinin de istek ve önerilerini dinledi.

Önal, talep ve isteklerini iletti

Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Yürütme Kurulu Üyeleri ile birlikte Belediye Başkan Adayı Oran ve beraberindekileri karşılayarak, ağırladı. Çeşme CHP Belediye Başkan Adayı Oran'dan Çeşme'nin tarihsel değerlerine sahip çıkmasını isteyen Kent Konseyi Başkanı Önal, Çeşme ve Alaçatı'da Kent Müzesi açılmasını, Çeşmeli sanatçıların eserlerini yapıp satabilecekleri Sanat Sokağı oluşturulmasını ve yaz aylarında şikayetlere neden olan yüksek ses sorununa çözüm bulunmasını talep etti. Çeşme Kent Konseyi olarak partiler üstü ve her partiye eşit mesafede olduklarını vurgulayan Önal, hiç kimseyi ötekileştirmeden, belde halkına eşit hizmet götüren, yoksul insanlara pozitif ayrımcılık yapan, kentte yaşayanlar ile kırsalda yaşayanlar arasında ekonomik ve sosyal işbirliğini sağlayan, üretim kooperatifleriyle işbirliği yapan, kenti; kültür, sanat ve spor dünyası ile buluşturan, birlikte yaşama kültürünü kurumsallaştıran, halkına, vatandaşına, seçmenine hesap veren bir Belediye Başkanı istediklerini söyledi.

Oran, projelerini anlattı

Çeşme CHP Belediye Başkan Adayı Ekrem Oran da yaptığı konuşmada, STK'larla yakın ilişki içinde olacağını, talep ve isteklerini dinleyerek, yerine getirmeye çalışacağını anlattı. Belediye Başkanı seçilmesinin ardından kimseyi ötekileştirmeyeceğini, Çeşme'nin turizm yönünden de ekonomik yönden de gelişmesi için projeler geliştireceklerini ifade eden Oran, kültür ve sanata da önem vereceklerini, Çeşme ve Alaçatı'ya birer kültür merkezi kazandıracaklarını anlattı. Çeşme'nin modern bir düğün salonuna da kavuşacağını belirten Oran, mahallelerde belediye hizmet binaları, sağlık tesisleri yapılacağını da ifade etti. Oran, hasta nakil aracı da alınacağını, yatalak hastalara evde bakım hizmeti sunulacağını da belirterek, ayrıca yaşlı bakımevinin öncelikleri arasında olduğunu anlattı. Yaz aylarına şikayetlere neden olan yüksek ses sorununu da çözmek için çalışacaklarını ifade eden Oran, ses denetleme yetkisini Belediye'ye almak için girişimde bulunacaklarını söyledi. Sokak hayvanları sorununa da değinen Oran, sokak hayvanlarının popülasyonunun kontrol altına alınabilmesi için kısırlaştırma çalışmalarının yanı sıra, barınağın da modernleştirileceğini sözlerine ekledi.