Ekrem Oran: Çeşme Tanıtım Ajansı açacağız

CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Ekrem Oran, "Çeşme Belediyesi'nin önderliğinde, Çeşme turizmi için çalışan bütün sivil inisiyatifleri içinde barındıracak Çeşme Tanıtım Ajansı'nı açacağız" dedi.

Alaçatı Turizm Derneği'nin davetlisi olarak katıldığı toplantıda projeleri hakkında ayrıntılı bilgi veren Çeşme Belediye Başkan Adayı Oran, Çeşme turizminin gelişimi için yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Çeşme'deki bütün turizmcilerin arkasında duracağız

Çeşme turizminin tanıtımına ve gelişimine önem verdiklerinin altını çizen Oran, "Turizm danışma ofisleri açacağız. Gereken mahallelerde açacağımız turizm ofisleri ile hem istihdam yaratacağız, hem de Çeşme turizminin tanıtımını yapacağız. Bizim Çeşme turizmine desteğimiz, sadece fuarlara katılmak, katalog, kitapçık baskısı için maddi destek olarak kalmayacak. Biz sizlerin ve Çeşme'deki bütün turizmcilerin arkasında duracağız. Belediye Kanunu'nun belediyelere verdiği görevlerden birisi de kentlerin tanıtımına katkıda bulunmak. Biz, Çeşme Tanıtım Ajansı'nı açacağız. Bu ajans, Çeşme Belediyesi'nin önderliğinde, Çeşme turizmi için çalışan bütün sivil inisiyatifleri içinde barındıracak. Turizmimizi güçlendirmek, fuarlar, etkinlikler düzenlemek, tanıtım yayınları, piar çalışmaları, gerekirse lobi şirketleri anlaşma yapmak, Çeşme Tanıtım Ajansı'nın görevi olacak. Bu ajans, belediyemizin bünyesinde, sizlerle birlikte çalışacak" diye açıkladı.

Sorunları ortak akılla çözeceğiz

Ortak akıla inandığını ifade eden Oran, "Ben size sormadan karar almam. Size sorarız, yaşayanlara sorarız, Ortak akılın gereğini yaparız. Kanun ve kural tanımamak olmaz. Ben kanunları ve kuralları uygulamak zorunda ve 657 sayılı kanuna tabi olacak Çeşme Belediye Başkanı olacağım. Dolayısıyla, birisinin hakkının başladığı yerde bir başkasının hakkının biteceğini bilmek zorundayız" diye kaydetti.

Meydanlar çekim merkezi olacak

Meydan düzenlemeleri hakkında da projeler hazırladıklarını belirten Oran, "Çeşme'deki ve Alaçatı'daki meydanları da ele alarak yeniden düzenleyeceğim. Alaçatı'nın bazı meydanlardaki işgallere de izin vermeyeceğim. Meydan düzenlemelerini yaparken de heykel sanatçılarına eserler yaptıracağım. Çeşme ve Alaçatı'ya yakışacak eserleri meydanlara koyacağım. Bizim meydanlarımız çekim merkezi olacak. Amerika'yı baştan keşfetmeye gerek yok. Avrupa'nın kent meydanlarına bakarsak, kent kültüründe önemli yeri olan meydanlarda neler yapıldığını görürüz" şeklinde konuştu.

2 dönem sonra bırakacağım