Emeklilerin beklediği promosyon haberi nihayet geldi. Kim ne kadar alacak?

Emeklilerin yaklaşık bir senedir beklediği banka promosyonu haberi nihayet geldi

Emekliler uzun süredir bu haberi bekliyordu. Hükümet yaklaşık bir yıldır emeklilerin bankalardan promosyon alacağını belirtmiş ama bugüne kadar hiçbir konuda net bir haber gelmemişti.



Emeklilerin beklediği haber ise uzun sürenin sonunda nihayet Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım promosyondan 11,5 milyon emeklinin yararlanacağını anlattı. Bu emeklilerden bin-2 bin TL arasında maaş alanların 375 TL alacağını belirten Yıldırım, 2 binin üzerinde maaş alanların ise 450 TL promosyon alacaklarını söyledi.



Yıldırım gündemle ilgili açıklamalar da yaptı. İşte o açıklamalardan satır başları:



TERÖRLE MÜCADELE



"Adrese lüzum yok. Kurşun adres tanımaz. Neredelerse orada, nereye kadar kaçarlarsa oraya kadar arkalarındayız, enselerindeyiz. Bu işin şakası yok. İnsanlarımızın huzur içinde, güvenlik içinde hissetmeleri için ne gerekiyorsa gece gündüz, kış kıyamet demeden arkadaşlarımız, büyük bir vatanseverlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor."





SURİYE ATEŞKESİ



"Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, koalisyon güçleri, teröre bulaşmamış, terörün yanında olmayan, barışın, kardeşliğin ve huzurun yanında olan herkes bu sürecin bir parçasıdır. Bundan sonra inşallah kalıcı hale gelirse bu ateşkes, siyasi çözüm süreci başlayacaktır. Siyasi çözümde de orada ülke için kim gayret ettiyse, kim çalıştıysa, terör faaliyeti içerisinde bulunmayan bütün gruplar bir araya gelecek, el sıkışacak, helalleşecek ve bundan sonra ülkelerinin geleceği, halklarının refahı için ellerini taşın altına koyacak, sorumluluk alacaktır."



OHAL UZAYACAK MI?



"OHAL'le ilgili karar, önümüzdeki 15 gün içerisinde gündeme gelecek, o zaman paylaşırız."



EMEKLİ PROMOSYON



"Emeklilerimize şunu anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi dün itibariyle 2017'den geçerli olmak üzere Asgari ücrette yüzde 10 civarında bir artış gerçekleşti. Bu yıllık enflasyonun üzerinde bir artıştır. İlerde imkanlarımız arttıkça ülkemiz zenginleştikçe daha fazlasını vermek için gayret göstereceğiz. Çünkü emeklilerimiz ömürleri boyunca bu ülkenin kalkınması gelişmesi için çalıştılar. Onların emeklilik hayatında olabildiğince iyi şartlarda yaşamaları bizim öncelikli hedefimiz. İmkanlar arttıkça bunları da yapacağız. 2017 yılında emeklilerimize maaşlarına ilaveten promosyon diye bilinen bir ödeme yapılacak. Bu ödeme de bin lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira 2 bin lira üzeri emekli maaşı alanlara da 45 0 lira bir seferde ödeme yapılacak. Bu neyin karşılığı emekli maaşlarını bankalara yatırıyor devlet, bu yatırdığı bankalar bu parayı tuttukları için buna karşılık emeklilerimize böyle bir imkan sağladılar. Asgari bu kadar vermek isteyen olursa daha fazlasını amenna bizim diyeceğimiz bir şey yok. Bunun yıllık tutarı ne diye merak edebilir vatandaşlar 5 katrilyonluk bir kaynağı bankalar ve hükümetimiz emekli maaşlarına ilave olarak bu promosyon şeklinde sağlamıştır. 3 yıl hesaplar bankada tutulma karşılığı bu ödeme yapılacak. Ödeme bir seferde yapılacak. Bu 2017'de emeklilerimizin maaş aldığı takvime uygun olarak bir 1, 2 ay içerisinde tamamlanmış olacak."



ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ



"Genel Kurulda, teknik bir detay, hukuki bir detay olmadıktan sonra değişiklik söz konusu olmaz."