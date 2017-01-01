Erdoğan: 2017'de terörün başını ezeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı

Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016'nın bitişi ve 2017 yılının başlangıcı ile ilgili bir açıklama yaptı. 2016 yılında üzüntü verici olaylar yaşandığını hatırlatan Erdoğan, 2017 yılının ise ülkeye huzur, mutluluk ve refah getirmesini istedi.



Ülkemizde çok sayıda bombalı saldırının meydana geldiğini ve terör örgütlerinin saldırılarıyla çok sayıda vatandaşımızın ve güvenlik görevlimizin hayatını kaybettiğini belirten Erdoğan, yeni yılın hayırlara vesile olmasını diledi.



15 Temmuz darbe girişiminden bahseden Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimiyse hiç şüphesiz tarihimizin en alçak terör eylemi ve işgal girişimi olarak sadece 2016'ya değil, Cumhuriyet dönemimize damgasını vurmuştur. Türkiye 79 milyon insanıyla darbe girişimi karşısında gösterdiği güçlü duruşla, bu felaketi, yeni bir dirilişe, yeni bir başlangıca çevirmeyi başarmıştır." dedi.



Kamuda büyük bir temizliğin yapıldığını hatırlatan Erdoğan, her alanda kanser hücrelerinin adeta kazınıp atıldığını belirtti. Erdoğan, "Milletimiz bu musibetten kurtulma konusundaki kararlılığıyla geleceğe güvenle bakmamız için ihtiyacımız olan güvenceyi ortaya koymuştur." dedi.



Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Zaman zaman ifade ettiğim bir gerçeği, 2017 yılını karşılamaya hazırlandığımız şu anlamlı günde tekrar etmek istiyorum; içinden geçtiğimiz dönemin adını doğru koymak gerekiyor. Türkiye son yıllarda yeni bir istiklal harbi vermektedir. Milli birliğimiz, toprak bütünlüğümüz, kurumlarımız, ekonomimiz, dış politikamız, velhasıl devlet olarak bizi ayakta tutan tüm unsurlarımız büyük bir saldırı altındadır. Terör örgütleri bu mücadelenin sadece görünen yüzleri ve maşalarıdır. Biz asıl bu örgütlerinin gerisindeki güçlerle mücadele halindeyiz."



BAŞINI EZECEĞİZ



2017 yılında terör örgütlerinin başının ezileceğini de anlatan Erdoğan, aynı zamanda ekonomik başarılara da imza atılacağını ifade etti.