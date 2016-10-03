İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:



Kendimizle birlikte 1,7 milyar nüfusa sahip İslam dünyasının 300 milyonluk Türk dünyasının da umudu olduğumuzun bilincindeyiz. 2023 için kendimize diğer alanlarla birlikte bilim ve teknolojide de çok önemli hedefler belirledik. Bana göre Türkiye küresel çapta tanınan 10 markaya sahip olmalıdır. İnşallah önümüzdeki dönemde bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırarak hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum. İşte savunma sanayiinde yapılanlar ortada. Bizler bir basit tüfek yapamıyorduk.



ABD’YE ELEŞTİRİ: BİZ STRATEJİK ORTAK DEĞİL MİYİZ?



ABD’den bir İHA istiyorsun… Aldığın cevap kongreden geçmedi. Hep bununla karşılaştık. Ya biz stratejik ortak değil miyiz?



'EN SON İSRAİL’DEN ALMIŞTIK'



En son İsrail’den almıştık 10 tane. Arıza yapar tamirini yaptıramazsın… Ama sağ olsun bu komşular bizi mal sahibi yaptı. Şu anda insansız hava aracımızı mühimmatlı olarak kullanmak üzere inşa ettik. Testler geçti, şu anda operasyonlarda iş görüyorlar.



'AB 3 MİLYAR EURO VERECEKTİ...'



DEAŞ yüzünden insanlık tarihinin en köklü birikimleri ve en kadim halkları adım adım yok oluyor. İşte AB… Söz verdiler 3 milyar Euro dediler.3 milyardan mültecilere gelen 179 milyon Euro. Söz verilen ise 3 milyar Euro. Yıl bitiyor süre geçti. Güya bir 3 milyar Euro daha verileceklerdi.



Bunlar söz veririler ama yerine getirmezler. Verseler de vermeseler de biz bu bombalardan kaçan insanlara insani vicdani İslami görevimizi yerine getireceğiz. Çünkü bu da bu Türk milletinin bu asil milletinin nerede konumlandığını göstermesi bakımından önemlidir. Aynı ikircikli tavır terör örgütleriyle mücadele bakımından da önemlidir.



'15 TEMMUZ YENİ NESİL BİR TERÖR EYLEMİDİR'



Ülkemizin 15 Temmuz akşamı kaldığı terör eylemi aynı zamanda yeni nesil bir terör eylemidir. Bu girişim milletimizin büyük bir cesarete ve fedakarlıkla darbecilerin karşısına çıkmasıyla başarısızlığa uğratılmıştır.



Tankları sadece tankların, F 16’ları sadece F 16’ların, silahları sadece silahların durduracağını düşündüler… Allah'ın Halife'si olarak yarattığı insan daha güçlü çıktı ve durdurdu. Bu millet ne asil millet ya. Ne mübarek bir millet…



'400 DÖNÜM ARAZİDE SALTANAT SÜREN TERÖRİSTİ TESLİM ETMİYORSUNUZ'



ABD bizden bir terörist istediği zaman mahkeme kararı demiyoruz. Paketleyip gönderiyoruz. Aynı karşılığı ortağımızdan göremedik. 17 yıldır 400 dönüm arazide saltanat süren bir teröristi bize teslim etmiyorsunuz. 170 ülkeyi uyarıyoruz. Yarın aynı şey sizin de başınıza gelebilir.



Suriye, Irak, Libya gibi sorunlu yerler nedeniyle adeta yeni bir kavimler göçü dalgasının başladığını kabul etmek zorundayız. BM güvenlik konseyinde hem tüm kıtalar hem de inanç grupları temsil edilmelidir. BM reformunun, özellikle güvenlik konseyini yapısının değiştirilmesinin, bu yönde atılacak önemli bir adım olacağını düşünüyorum.



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