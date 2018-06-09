Erdoğan'a İnönü yanıtı: O koltuğun şerefine yakışmayacak bir açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Haziran'da katıldığı TV programında Erdal İnönü'nün FETÖ'cü olduğunu iddia ederek sarf ettiği, "İnönü bunların yakın arkadaşıydı. Erdal İnönü’nün bunların okullarını ziyaret ettiğini iyi bilirim. Onların davetlerine katıldıklarını iyi bilirim. Gelsinler konuşalım” sözlerine Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'dan yanıt geldi

Erdal İnönü’nün SHP Genel Başkanı olduğu dönemde partinin genel sekreterliği görevini üstlenen ve DYP-SHP koalisyonlarında bakanlık yapmış birisi olarak, rahmetli İnönü’nün siyasetteki en yakın yoldaşlarından birisi olduğum için bu iddiaya yanıt verebilecek ve “Gelsinler konuşalım” davetine karşılık verebilecek kişilerden birisinin de kendisi olduğunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, "Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığına yakışacak bir tutum sergilemesini zaten beklemiyordum. Ancak kendisi, bir siyasi partinin genel başkanına da yakışmayacak bir iftira atarak, FETÖ ile yaptıkları işbirliklerini örtbas etmeye çalışmaktadır. Erdal İnönü, laik ve demokratik cumhuriyet değerlerine son derece bağlı bir siyasetçi olarak, hayatının hiçbir döneminde ne FETÖ’yle ne de diğer cemaatlerle herhangi bir şekilde ilişki kurmamıştır. Ne genel başkanlığı ne de başbakan yardımcılığı döneminde FETÖ’nün okullarını ziyaret etmemiştir. Aksine, Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptığı hükümet, FETÖ’nün Orta Asya’da açtığı okulların önünü kesmek amacıyla bölgede devlet üniversiteleri açılması için çalışmalar yapmıştır. Aynı dönemde, SHP Genel Sekreteri olarak yaptığım açıklamalarda, tarikatların 10 yıl içinde devleti ele geçirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller’in Gülen’le görüşmesini eleştirmiştim. 1994 yılının Aralık ayındaki gazete arşivleri incelendiğinde, Gülen ve benzeri yapılanmaları yönelik “Atatürk’ün kurmuş olduğu laik, demokratik cumhuriyetin karanlık güçlerce yok edilmeye çalışıldığı bir dönemde, onların temsilcileriyle görüşülmesine” yönelik eleştirilerim görülebilir" dedi.

Fikri Sağlar'ın açıklamasının devamı şöyle:

"Kısacası, gerek rahmetli Erdal İnönü gerekse de SHP, FETÖ’yle arkadaşlık etmek ve okullarını ziyaret etmek şöyle dursun, bu yapıyla mücadele edilmesi gerektiğini yıllar önce vurgulamış ve bu yapıların ortaya koyduğu tehdide dikkat çekmiştir. AKP Genel Başkanı eğer iddiasının arkasında ise, “gelsinler konuşalım” davetini kabul etmeye hazırım. Bu çirkin iftiranın arkasında duracak cesareti varsa, dilediği bir TV programında bu konuyu tartışmaya hazırım. Ancak bu cesareti yoksa, oturduğu koltuğun şerefine yakışmayacak bu açıklaması nedeniyle kendisini derhal istifaya davet ediyorum. Son günlerde yaptığı diğer açıklamalarla (buzdolabı, ambulansları çeken köpekler, Silifke’deki tren hattı, kıraathane, vb.) birlikte düşünüldüğünde, Erdoğan’ın ya şirazesi kaymış ve cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturabilecek cezai ve hukuki ehliyeti ortadan kalkmış, ya da o koltuğu kaybetmemek uğruna şeref ve ahlaktan vazgeçmeyi göze alabilecek duruma gelmiştir. Erdal İnönü’ye yapılan çirkin iftiraları değerlendirirken, Erdoğan’ın içine düştüğü bu durumun da vatandaşlarımız tarafından göz önünde bulundurulacağından eminim. Kamuoyunun dikkatlerine saygılarımla sunarım."