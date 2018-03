Erdoğan: Afrin'de 2 bin kilometre karelik alanı kontrolümüz altına alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Şu son Afrin hadisesi, Afrin'deki gelişmeler, bize bir şeyi gösterdi bu millet güçlü, vasıflı bir millet. Bu millet bir olunca, iri olunca, diri olunca, kardeş olunca neler yapabileceğini ortaya koydu. Şu anda 2 bin 960. İnşallah bu akşama kadar o 3 bini aşar. Dağ taş demeden Mehmetçiğimiz ilerlemeye devam ediyor. İnşallah Afrin'de 2 bin kilometre karelik alanı kontrolümüz altına alacağız. Şu anda 720 kilometre kontrolümüz altında. Biz işgalci değiliz, bizde her şeyden önce merhamet var" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen HAK-İŞ Dünya Kadın Günü Programı'na katılmadan önce salon önünde toplanan halka hitap etti.



Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Erdoğan, "Şu son Afrin hadisesi, Afrin'deki gelişmeler, bize bir şeyi gösterdi bu millet güçlü, vasıflı bir millet. Bu millet bir olunca, iri olunca, diri olunca, kardeş olunca neler yapabileceğini ortaya koydu. Şu anda 2 bin 960. İnşallah bu akşama kadar o 3 bini aşar. Dağ taş demeden Mehmetçiğimiz ilerlemeye devam ediyor. İnşallah Afrin'de 2 bin kilometre karelik alanı kontrolümüz altına alacağız. Şu anda 720 kilometre kontrolümüz altında. Afrinli kardeşlerimiz istiyoruz ki bir an önce evlerine, vatanlarına dönsünler. Nasıl Cerablus'ta döndüyseler … 140 bin kişi döndü. Biz işgalci değiliz, bizde her şeyden önce merhamet var. Merhamet dininin mensuplarıyız. Azap, zulüm bizde yok. Hep mağdurların yanında olduk. Bu zalim Esed'in olduğu, terör devletinin başındaki Esed'in olduğu bir yere mazlumları kurtarmak için gidiyoruz. İnşallah kısa zamanda o da son bulacak" diye konuştu.



Erdoğan, "Bu arada dost düşman herkes ortaya çıkıyor. İyot gibi ortaya çıkıyor. Bunları tanıma imkanımız oldu daha iyi. Tanıyacağız ki yola öyle devam edelim. Afrin'e beraber yürüyeceğiz. Şu anda ihtiyaç yok olduğunda birlikte yürüyeceğiz, hazırız, millet hazır. Hiç endişeniz olmasın" dedi.





"TÜRKİYE ARTIK BİR İTTİFAKIN İÇERİSİNDE"



Seçim ittifakına ilişkin Erdoğan, "Türkiye artık bir ittifakın içerisinde. Bu ittifakı sarsmak isteyenlere asla yüz vermeyeceğiz. Birileri bulandırmak isteyebilir, sakın ha onlara da fırsat vermeyeceğiz. Kimler kimlerle ittifak kuruyor görüyorsunuz değil mi? Terör örgütünün mensuplarıyla şu anda ana muhalefet nasıl kol kola vermeye başladı görüyorsunuz değil mi? O bakımdan çok iyi oluyor. Şu anda bunlar, her şeyleriyle ortaya çıkıyorlar. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar bir çuval çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz. Yolumuza emin adımlarla yürüyeceğiz" diye konuştu.