Erdoğan, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı açılış töreninde, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de 3 bin 872 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. "Bugün artık Türkiye terör örgütlerini sınırları dışındaki inlerinde bulup tepesine biniyor" diyen Erdoğan, "Bağdat yönetimine özellikle söyledik; 'Eğer siz halledecekseniz halledin, yoksa biz gelip Sincar'da PKK'yı hallederiz"' diye konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İstanbul'da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 spor salonunun açılış töreninde konuştu.



"Eğitim-öğretim bütçede birinci sıraya çıktı. Biz geldiğimizde birinci sırada Milli Savunma vardı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar 282 bin yeni derslik inşa ederek sınıfları akıllı tahtalarla, öğrencilerimizi tablet bilgisayarlarla donatarak eğitim-öğretim altyapısını tamamen modernleştirdik. Göreve başlattığımız 584 bin yeni öğretmenle eğitimci sayımızı 904 bine çıkartarak, sınıfların hamdolsun boş kalmamasını sağladık. Hayata geçirdiğimiz 4+4+4 sistemiyle en önemli reformumuzu bu dönemde yaptık" diye konuştu.





"BİR TIKANIKLIK, BİR EKSİKLİK VAR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim ve kültür konusunda tam istediğimiz seviyeye henüz ulaşamadığımıza inanıyorum. Milletimizin evlatlarına iyi bir eğitim-öğretim vermek için yaptığı fedakarlığın büyüklüğü karşısında bulunduğumuz yer, olmamız gereken yer değildir. Devlet diğer hizmetlerden, yatırımlardan kısarak eğitim-öğretime bunca kaynak aktarırken ortaya çıkan netice bununla mütenasip görünmüyor. Demek ki bazı yerlerde bir tıkanıklık, bir eksiklik var. Eğitim sistemimizden beklentimiz çocuklarımızı anne ve babalarına hayırlı birer evlat, ülkelerine ve milletine hayırlı bir fert olarak yetiştirmesidir" ifadesini kullandı.





"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN HEDEFİNDE ÖNCELİKLE GENÇLER OLUR"



"Türkiye'nin başına musallat edilen terör örgütlerinin hedefinde öncelikle genç dimağlar olur" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet terör örgütleri sizlere de bulaşırsa, ölçünüz gayet basit olsun. Her kim ki size, annenize, babanıza, ailenize rağmen bir şey yaptırmak istiyorsa onlardan uzak durun. Her kim ki sizi tarihinize, kültürünüze, değerlerinize aykırı bir takım fikirlerle zehirlemeye çalışıyorsa onlardan uzak durun" şeklinde konuştu.





"HER TERÖRİST BİRER MANKURTTUR"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Mankurt beyni iğdiş edildiği için kendi toplumunu, kendi halkını, hatta kendi ailesini düşman gören onlara saldıran kişi demektir. İşte bunlar mankurt. Her terörist bir mankurttur. Ülkesinin ve milletinin aleyhine çalışanlar da birer mankurttur. Bunlar kimi zaman işte bu şekilde siyasetçi kılığına bürünüp dünyaya ülkesini kötüler. Nerede bunun genel başkanı? Niye kalkıp da 'sen ne diyorsun, nasıl böyle bir şey söylersin' diyor mu? Tam aksine cepheye sürüyor, arkadan da ona sufle ediyor. Bunlar kimi zaman öğrenci kılığına girip şehitlerimizin anılmasını engellemeye de kalkar. Bunlar kimi zaman eline silah alıp doğrudan devletine saldırır."





"3 BİN 872 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"



Afrin'de 3 bin 872 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün artık Türkiye terör örgütlerini sınırları dışındaki inlerinde bulup tepesine biniyor; Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler-Deresi'nde inlerine giriyor, inlerine. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Suriye'ye kaçtılar, Afrin'e kaçtılar, Sincar'a kaçtılar. Bağdat yönetimine özellikle söyledik; 'Eğer siz halledecekseniz halledin, yoksa biz gelip Sincar'da PKK'yı hallederiz'. Ve bütün bunlar için kimseden icazet beklemiyor, kimsenin de gözüne bakmıyoruz" dedi.