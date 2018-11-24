Erdoğan, AK Parti'nin adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıkladı
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı'na olan bağlılığını bugün bir kez daha beyan ettiği için teşekkür ediyorum. Biz de AK Parti olarak Cumhur İttifakı'na bağlılığımızı tekrar beyan ediyoruz. Sayın Bahçeli'ye önümüzdeki seçimlerde Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarmayarak AK Parti'yi desteklemem kararına ayrıca teşekkür ediyorum.
Malum ittifakın içerisinde vatanseverliğe karşı milliyetperverliğe karşı ne ararsanız var. Hele hele terör örgütünün içinde olduğu böyle bir ittifaktan milli ittifak çıkar mı? Terör örgütünün destek verdiği böyle bir oluşumun içerisinden vatanseverlik çıkar mı? Çocukları dağlara kaçırıp Kandil'de onlara neler uygulandığını görüyoruz. Şuanda ana muhelefet partisi bu tür bir oluşumla Kandil'den aldıkları icazetle biraraya gelen böyle bir ittifakı inanıyorum ki 31 Mart'ta benim milletim o teröristleri nasıl çukurlara gömdüyse, şimdi de sandığa gömecektir.
31 Mart gecesi bizler için çok anlamlı olacak çok farklı olacak. Gençlere hitap ediyorum. Birileri için ittifaklar seçimle sandıkla sınırlı olabilir. Biz ülkemiz ve milletimizin geleceği için yaptığımız ittifakı, inşallah sonraki nesillere de miras olarak bırakacağız.
Bugün AK Parti adaylarından 40 ismi açıklamak üzere bir aradayız. Bu isimleri sizlerle paylaşmadan önce önümüzdeki seçimlerde milletimize nasıl bir mahalil idareler yönetimi vizyonu sunacağımıza dair kısa bir bilgi vermek istiyorum. Seçim manifestomuzu önümüzdeki ay milletimizin taktirine sunacağız. Burada sadece bir çerçeve çizmekle yetineceğiz. AK Parti olarak mahalli idarelerde milletimizin karşısına ilk defa çıktığımız 2004 yılında yerel kalkınma başlıyor demiştik. Şehirlerimizde büyük bir kalkınma hamlesi başladık. Yılların ihmaliyle boğulma noktasına gelen bir çok şehrimiz AK Parti ile yeni çehresine kavuştu.
Bin 442 belediye başkanlığında milletimiz AK Parti'ye teveccüh gösterdi. Biz de milletimize verdiğimiz sözü tutmak için gece gündüz koşturduk. AK Parti olarak bu seçimlere daima millet daima hizmet sloganıyla girdik ve toplam belediyelerin yüzde 59'unu kazandık.
Şimdi yeni bir seçime giriyoruz. 31 Mart 2019 için asıl sloganımız belli ama bunu seçim manifestosumuzla birlikte açıklayacağız. Esasen biz millet olarak şehircilik konusunda köklü bir geçmiş ve geleneğe sahibiz. AK Parti olarak hem hükümette hem mahalli idarelerde asırlık ihmalleri giderme mücadelesi verdik. Biz milletimizin aklını çelmenin değil, gönlüne girmenin peşinde olduk. Seçimler sandıklarda değil gönüllerde kazanılır ve kaybedilir. Önceliği hep milletimizin gönlünde birinci olmaya verdik. 2019'un Martı için başarı formülümüz aynıdır.
Bulunduğu görevde kibir, büyüklük taslama, millete tepeden bakma, milletle irtibatını koparma hastalığına kapılan hiçkimsenin AK Parti çatısı altında yeri olamaz. 31 Mart 2019'da milletimizin gönlündeki yerimizi daha da güçlendireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra AK Parti belediye başkan adaylarını açıkladı.
İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları:
Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılıç
Amasya Belediye Başkan Adayı Cafer Özdemir
Antalya Belediye Başkan Adayı Menderes Türel
Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar
Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe
Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz
Batman Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin
Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak
Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay
Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin
Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt
Bursa Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş
Denizli Belediye Başkan Adayı Osman Zolan
Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Cumali Atila
Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü
Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerefoğulları
Erzurum Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen
Gaziantep Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin
Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu
Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen
Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim
Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör
Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal
Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş
Kayseri Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç
Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı
Kırklareli Belediye Başkan Adayı Burak Süzülmüş
Kilis Belediye Başkan Adayı Mehmet Abdi Bulut
Kocaeli Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın
Malatya Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan
Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı
Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir
Ordu Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler
Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin
Samsun: Mustafa Demir
Sinop: Ali Çöpçü
Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül
Şırnak: Mehmet Yarka
Tekirdağ: Mestan Özcan
Yalova: Yusuf Ziya Öztabak