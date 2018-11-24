Erdoğan, AK Parti'nin adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıkladı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı'na olan bağlılığını bugün bir kez daha beyan ettiği için teşekkür ediyorum. Biz de AK Parti olarak Cumhur İttifakı'na bağlılığımızı tekrar beyan ediyoruz. Sayın Bahçeli'ye önümüzdeki seçimlerde Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarmayarak AK Parti'yi desteklemem kararına ayrıca teşekkür ediyorum.

Malum ittifakın içerisinde vatanseverliğe karşı milliyetperverliğe karşı ne ararsanız var. Hele hele terör örgütünün içinde olduğu böyle bir ittifaktan milli ittifak çıkar mı? Terör örgütünün destek verdiği böyle bir oluşumun içerisinden vatanseverlik çıkar mı? Çocukları dağlara kaçırıp Kandil'de onlara neler uygulandığını görüyoruz. Şuanda ana muhelefet partisi bu tür bir oluşumla Kandil'den aldıkları icazetle biraraya gelen böyle bir ittifakı inanıyorum ki 31 Mart'ta benim milletim o teröristleri nasıl çukurlara gömdüyse, şimdi de sandığa gömecektir.

31 Mart gecesi bizler için çok anlamlı olacak çok farklı olacak. Gençlere hitap ediyorum. Birileri için ittifaklar seçimle sandıkla sınırlı olabilir. Biz ülkemiz ve milletimizin geleceği için yaptığımız ittifakı, inşallah sonraki nesillere de miras olarak bırakacağız.

Bugün AK Parti adaylarından 40 ismi açıklamak üzere bir aradayız. Bu isimleri sizlerle paylaşmadan önce önümüzdeki seçimlerde milletimize nasıl bir mahalil idareler yönetimi vizyonu sunacağımıza dair kısa bir bilgi vermek istiyorum. Seçim manifestomuzu önümüzdeki ay milletimizin taktirine sunacağız. Burada sadece bir çerçeve çizmekle yetineceğiz. AK Parti olarak mahalli idarelerde milletimizin karşısına ilk defa çıktığımız 2004 yılında yerel kalkınma başlıyor demiştik. Şehirlerimizde büyük bir kalkınma hamlesi başladık. Yılların ihmaliyle boğulma noktasına gelen bir çok şehrimiz AK Parti ile yeni çehresine kavuştu.

Bin 442 belediye başkanlığında milletimiz AK Parti'ye teveccüh gösterdi. Biz de milletimize verdiğimiz sözü tutmak için gece gündüz koşturduk. AK Parti olarak bu seçimlere daima millet daima hizmet sloganıyla girdik ve toplam belediyelerin yüzde 59'unu kazandık.

Şimdi yeni bir seçime giriyoruz. 31 Mart 2019 için asıl sloganımız belli ama bunu seçim manifestosumuzla birlikte açıklayacağız. Esasen biz millet olarak şehircilik konusunda köklü bir geçmiş ve geleneğe sahibiz. AK Parti olarak hem hükümette hem mahalli idarelerde asırlık ihmalleri giderme mücadelesi verdik. Biz milletimizin aklını çelmenin değil, gönlüne girmenin peşinde olduk. Seçimler sandıklarda değil gönüllerde kazanılır ve kaybedilir. Önceliği hep milletimizin gönlünde birinci olmaya verdik. 2019'un Martı için başarı formülümüz aynıdır.

Bulunduğu görevde kibir, büyüklük taslama, millete tepeden bakma, milletle irtibatını koparma hastalığına kapılan hiçkimsenin AK Parti çatısı altında yeri olamaz. 31 Mart 2019'da milletimizin gönlündeki yerimizi daha da güçlendireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra AK Parti belediye başkan adaylarını açıkladı.

İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları:

Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılıç

Amasya Belediye Başkan Adayı Cafer Özdemir

Antalya Belediye Başkan Adayı Menderes Türel

Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar

Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe

Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz

Batman Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin

Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak

Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay

Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin

Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt

Bursa Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş

Denizli Belediye Başkan Adayı Osman Zolan

Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Cumali Atila

Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü

Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerefoğulları

Erzurum Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen

Gaziantep Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin

Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu

Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen

Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim

Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör

Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal

Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş

Kayseri Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı

Kırklareli Belediye Başkan Adayı Burak Süzülmüş

Kilis Belediye Başkan Adayı Mehmet Abdi Bulut

Kocaeli Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın

Malatya Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan

Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı

Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir

Ordu Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler

Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin

Samsun: Mustafa Demir

Sinop: Ali Çöpçü

Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak: Mehmet Yarka

Tekirdağ: Mestan Özcan

Yalova: Yusuf Ziya Öztabak