Erdoğan AKP'ye dönmekle de kalmayacak aynı zamanda...

Erdoğan AKP'ye dönmekle de kalmayacak aynı zamanda...

Cumhurbaşkanlığını içeren yeni anayasa referandumdan şaibelerle geçti. Yapılacak yenilikler için 2019 yılı seçimleri beklencek ancak bazı maddeler için hemen harekete geçilecek. Bunlardan birisi de partili cumhurbaşkanı yasası.


16 Nisan referandumundan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en kısa zamanda partisi AKP'ye dönmesi bekleniyor. Bakanlar kurulunu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplayan, AKP ile birlikte meydanlarda 'evet' kampanyası yürüten Erdoğan, yasal olarak artık partinin başına geçmek istiyor.

Dün grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, en kısa zamanda Erdoğan'a partiye davet çağrısı yapacaklarını söylemişti. Erdoğan'ın da nisan ayının sonunda hiç kopamadığı partisinin başına yeniden dönmesi bekleniyor.

Bunun için önce referandum sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bunun sonrasında da AKP, Erdoğan'ı partiye davet edecek. Erdoğan'ın dönüşü için de görkemli bir kutlama yapılması bekleniyor.


Partiye katılmakla da kalmıyor


Erdoğan'ın AKP'ye üye olmasıyla olay da bitmiyor. Bundan sonra Erdoğan, AKP grup toplantılarına da katılacak ve Genel Başkanlık koltuğuna geri oturacak.


 
Etiketler; #erdoğan #akp #anayasa
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